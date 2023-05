Esta es la portada SPORT de hoy, jueves 25 de mayo de 2023

'SE VA', el gran titular de hoy Jordi Alba anuncia su marcha del Barça tras once temporadas como protagonista de un ciclo excepcional

'SE VA' es el gran titular de la portada de SPORT de hoy, jueves 25 de mayo de 2023. Jordi Alba anuncia su marcha del Barça tras once temporadas como protagonista de un ciclo excepcional. El lateral zurdo perdona parte de su último año de contrato, algo que permitirá al club rebajar mucha masa salarial para fichar. “Me voy con la cabeza alta. Me dieron la opción de quedarme, pero es el momento de dar paso a los jóvenes", explicó.

También en clave Barça, Chelsea u Manchester United quieren fichar a Koundé, aunque solo saldrá si hay mucho benificio.

En clave Real Madrid, el Bernabéu se vuelca con Vinicius. El brasileño fue ovacionado por el público y vio la victoria blanca desde el palco. En Laliga, el Espanyol logra un punto para soñar (3-3) entre el Atlético de Madrid.

Además, os presentamos en exclusiva la entrevista al Mago Pop, premió al 'Culer de l'any'. "Como jugador que me hubiese gustado ser Busquets".