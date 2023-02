Esta es la portada SPORT, hoy domingo 5 de febrero de 2023

'QUEDA MEDIA LIGA POR GANAR' es la portada SPORT de hoy domingo 5 de febrero El Barça inicia hoy la segunda parte del campeonato liderando la tabla con cinco puntos de ventaja

'QUEDA MEDIA LIGA POR GANAR' es el gran titular de la portada de hoy domingo 5 de febrero de 2023. El Barça inicia hoy la segunda parte del campeonato liderando la tabla con cinco puntos de ventaja. "No me siento favorito, me siento candidato", explicó Xavi en la previa del partido ante el Sevilla (21:00 horas, Camp Nou).

El Real Madrid se la juega a las 14:00 horas ante el Real Mallorca en Son Moix. Y el Español salvó el empate en Cornellá ante Osasuna (1-1) con un tanto del ex azulgrana Martin Braitwhaite.

En fútbol internacional, el Manchester United, intratable en Old Trafford, consiguió otra victoria en Premier ante el Crystal Palace (2-1). El PSG volvió a ganar en Ligue 1 ante el Toulouse con un tanto de Messi (2-1).