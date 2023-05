Victor Mongil: “Ahora se me reconoce más por la Kings League que por mi trayectoria profesional”

Mongil es futbolista profesional en el Kerala Blasters de la Superliga india y jugador 11 de Rayo de Barcelona en el segundo split de la Kings League “En mi época del Alcoyano, siendo sub23, hice un buen año y estuve cerca de fichar por el Barça B con Gerard López”, afirma a SPORT

La Kings League de Gerard Piqué ha abierto las puertas a muchos jugadores durante el draft, pero también a otros profesionales que desde el primer momento han tenido claro que tenían que ser parte del proyecto. Uno de ellos fue Víctor Mongil Adeva, futbolista profesional del Kerala Blasters de la Superliga india y actual jugador 11 de Rayo de Barcelona para el segundo split de la competición.

Mongil habla con SPORT sobre cómo surgió la idea de participar en la liga y cómo se vive desde dentro, la manera en la que lo comunicó a su club y la posibilidad que tuvo, hace unos años, de fichar por el FC Barcelona.

¿Cómo surgió la oportunidad de la Kings League?

Era consumidor de la Kings y estábamos en contacto con Martí, Spursito. Me comentó que iban a hacer un proyecto interesante de fútbol, un fenómeno. Cuando se empezó a crear con lo de los jugadores 11 y 12, él me comentó pero en aquél tiempo estaba en competición y me tocó decirle que no era posible, pero sí le dije para el año siguiente porque me pensaba que duraría hasta marzo. Él me dijo que había un segundo split en mayo y justamente me cuadraba, así que le dije que igual sí. Lo comenté con el club y me dieron luz verde.

¿Con las reglas, tuvo que tener algo de formación?

Sobre el papel sí era conocedor de las reglas pero antes de que empezara fui a Barcelona para estar con los compañeros y con el staff para saber cómo hacer todo. Y me di cuenta que una cosa es verlo por la tele y otra es practicarlo. Un penalti shootout, normativas, dado, los picos psicológicos con el gol doble… Son muchos factores que van según nos vayamos acostumbrando.

¿Cómo vivieron desde la India y en el Kerala Blasters su decisión de unirse a la Kings?

En mi club se hacen muchos eventos de publicidad y en uno de ellos, en la preparación, estaba yo mirando partidos que no pude ver el domingo. Y el entrenador me preguntó y se lo estuve explicando, y los compañeros me empezaron a preguntar. Y quedó en anécdota. Cuando el Rayo Barcelona y Martí me hace la propuesta formal en noviembre pienso que no voy a decir nada porque estábamos en competición y para que no pensasen que estaba distraído, pero a final de temporada se lo comento al club. Era la época de vacaciones y les digo que antes de estar entrenando por mi cuenta o con otro club me gustaría involucrarme en esto. A nivel competitivo estaba bastante bien y de repercusión. En ningún momento me pusieron ninguna pega y solo me dijeron de tener cuidado en tema lesiones, y de no involucrarme más de la cuenta. Pero soy comprometido, profesional e intento cuidarme lo máximo posible. Y entendieron todo. Les gustó la idea e incluso cuando conseguí mi primer gol incluso lo compartieron en redes sociales. Creo que es la mejor manera de afrontar eso: no poner trabas y adaptarte a que ha nacido un nuevo fenómeno y lo mejor es unirte a él y no ir en contra. Actuaron bien y ojalá que de aquí en adelante muchos más puedan disfrutarlo.

Está bajo contrato. ¿Después del segundo split vuelve a la India?

Estoy bajo contrato hasta finales de mayo. Hay una posibilidad de extensión de contrato pero una vez he podido volver a España y mi nombre vuelva a sonar, se me han abierto otras posibilidades y estoy en el proceso de valorar. No quiero tomar una decisión precipitada. No quiero decir que 100% vuelvo porque a día de hoy no lo es. La posibilidad existe. Estoy muy a gustó allí y ya me considero mitad indio. Pero cuando llegue el tiempo de valorar valoraré.

¿Y cómo fue la decisión de ir allí a jugar?

Es una cultura, tradición y gente diferentes, pero lo que engloba el fútbol es bonito. Es un poco una burbuja diferente dentro del mundo del fútbol. En mi caso estoy a gusto. Los extranjeros nos hospedamos en hoteles y tenemos un bufet un poco más europeo. Ellos hacen para adaptarse a nosotros y eso ayudo. Es como un curso intensivo de seis meses, pero merece la pena. Es una experiencia muy bonita, única. Ellos te transmiten un cariño y amor especial ye so lo complementa un poco, el sentirse importante lejos de tu país.

¿Cómo le ha cambiado la vida a nivel de estrellato allí y aquí?

En España ser estrella es complicado, pero es cierto que he conseguido sentir sensaciones que tenía en India aquí en España. En la India es siempre gente, fotos, autógrafos, mensajes en redes… A nivel de gente súper reconocida aquí. Y con la Kings League ha pasado a hacerte fotos aquí con la gente. Es bonito. Hacía años que no sentía esa sensación aquí en casa, en España. Manda narices que aquí me tengan que reconocer por la Kings y no por la trayectoria profesional que tengo (risas), pero es cuestión de adaptarse a la actualidad. Pero es muy bonito.

Muchos jugadores dicen que los clubes tienen estructuras profesionales. Como jugador profesional que juega en la Kings League, ¿cómo ve esa diferencia?

Se asemeja a nivel de estructura, directiva, de organigrama. Pero aún quedan muchos pasos que dar, como instalaciones propias, academia, la implicación total de los jugadores, ya que muchos tienen sus trabajos. Eso es lo que falta, pero lo que forma el club, sí se puede parecer un poco. Poco a poco la gente se lo está tomando realmente en serio dentro del show.

Vive en Valladolid y tiene que ir cada semana a Barcelona. Es un compromiso…

Hace poco entrenaba con el equipo de mi pueblo y ahora se lo comenté que me gustaría ir también entre semana para entrenar y afrontar mejor el domingo. Y como soy una persona activa, me ha venido genial el poder jugar. Mi mujer me dice que tengo que para y desconectar pero si surge la oportunidad, es el momento de formar parte de la Kings League ahora porque va a subir y es el momento de aprovechar el tirón.

Va a subir, sí. ¿Dónde ve el futuro de la competición?

En que cada club va a poder administrarse y crecer de manera individual. De aquí a poco tiempo habrá un estadio propio para albergar a gente. Cada vez más jugadores, incluso profesionales, van a querer ser partícipes para que crezca. Y no descarto que la juventud va a involucrarse para adquirir las normativas para poder estar preparado para draft o ser jugadores 11 o 12.

¿Qué es lo mejor de la Kings League?

A nivel de marketing, y que se compite jugando. Cualquier deportista que compita a alta intensidad, mejora. Es lo más positivo.

¿Y lo peor, o a mejorar?

Yo quitaría el comprar una carta de más. Creo que no influye mucho en nada y que ya sabes lo que tiene el rival. Si ha comprado una sanción de 2 minutos, el rival ya se prepara para ese momento. Creo que es mejor el tema sorpresivo como antes, que nadie lo sabe y se pueda usar cuando plazca. Y a lo mejor el mercato, que fue algo intenso, sobre todo el sentirse propio de un club ciertos jugadores.

En el pasado, estuvo cerca del Barça. ¿Nos puede contar cómo fue?

He estado cerca de los dos más grandes. En uno de ellos ya he jugado, que es el Atlético de Madrid. En mi época sub16 estuve cerca de fichar por el Madrid, y del Manchester United. En mi época del Alcoyano, siendo sub23, hice un buen año y estaba allí Gerard López. Y estuve cerquita de firmar por el Barça B. Al igual que en el Valencia Mestalla con Curro Torres. No se fraguó por pequeñeces de agentes. Estuve cerquísima y me estaba planteando si uno u otro.

¿Cree que su carrera hubiera cambiado mucho de dar el paso?

Desde luego. Ya no de estar aquí ahora mismo porque eso nunca se sabe, pero hubiera tardado menos en vivir de manera profesional que lo que he tardado.

Ahora se has vuelto streamer…

Soy consumidor de Twitch y en coña con Carlos Castro decíamos que no servíamos para hablar en stream. Pero nunca puedes decir nunca. Existen charlas con jugadores, hablas con el chat… Este fenómeno ves que tienes gente en el chat, que te pregunta, etc. y me puedo estar 3 horas hablando con ellos solos. Voy a intentar montar un pequeño setup y dar un pasito más ahora. Ahora tengo cierto público y parece que gusta. Voy a probar dar un contenido de mejor calidad.

Para alguien que no lo conozca, ¿cómo describiría la Kings League?

En una palabra: Espectáculo. Yo me di cuenta lo que es la competición en el pasado partido contra Kunisports. Lo vivimos todos: el dado, las cartas, el gol doble… Pulsaciones, emociones, todo. Allí de mi cuenta de lo que es, en todos los sentidos.