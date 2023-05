La rompedora propuesta de Mario Reyes sobre los goles dobles en la Kings League

El actual jugador de Aniquiladores propuso que, durante el balón naranja, un tanto valiera solo por uno pero que el equipo tuviera la oportunidad de un doble penalti, para añadir “el margen de error” Mario Reyes y Víctor Mongil debatieron sobre la dureza del gol doble en la competición

Las ‘locas’ reglas de la Kings League generan mucho debate, tanto entre el público como entre los jugadores de los equipos. Muchas semanas, las normas decantan algún partido de la jornada, algo que desde dentro se vive con mucha tensión.

En una charla de SPORT con Mario Reyes, de Aniquiladores y Víctor Mongil, de Rayo de Barcelona, ambos futbolistas debatieron sobre la dureza anímica del gol doble y presentaron propuestas que han sido bien acogidas por el público.

“Soy de los que están en contra del gol doble, no me gusta. Para el show está bien pero a nivel rendimiento te condiciona mucho. Un partido que puedas tener controlado y sea decisivo, que se decante por eso, es duro. Igualmente valdría un gol, pero con uno, a nivel anímico y mental te ves capacitado para reaccionar, pero el doble te mata. Te destroza el trabajo semanal”, comentaba Víctor Mongil.

“El gol doble da espectáculo, pero si vas ganando 3-1 y que un gol te tire todo el trabajo que has hecho todo el partido, es complicado”, añadía Mario Reyes. “Piqué dijo que quizás se haga cada fin de semana una cosa nueva. Imagina que vas ganado 4-0 y que la pelota naranja te gane el partido si marcas un gol, de penalti mismo si tienes esa carta. Y ya está, sin hacer nada ganas el partido”.

Los jugadores hablaron sobre la importancia de la fuerza mental en el momento del gol doble; no solo durante la utilización de la carta, sino en los últimos minutos del partido cuando todo se puede decantar por este aspecto.

“El gol doble es mucho premio. Favorece demasiado al que no hace nada o está por debajo en el marcador. Y por otra parte, es duro para el que está por encima”, continuaba Reyes, antes de lanzar su propuesta: “Yo lo que haría es que a partir del 38, con la pelota naranja, si tu marcas, tienes un doble penalti. Si lo marcas, tienes otro gol, pero si no, no. Tiene valor doble si lo metes, pero también hay un margen de error. Que no sean dos goles directos.”

Mongil aprobó la propuesta, así como la mayoría de los espectadores, y lanzó la suya propia: “O que valgan doble si son desde fuera del área, no desde dentro. Un usuario me comentó que haría que una vez marcas gol en el gol doble, que el resto no valiera dos, solo uno”.