Los Troncos, el primer equipo en 'venderse' de la Kings League

A días de que se celebren Las Finals de la Kings League en el WiZink Center de Madrid, Perxitaa, el presidente de Los Troncos FC, ha anunciado que ha vendido una parte de la propiedad del club, siendo así el primero de la competición en hacerlo para "hacer crecer el proyecto". Incluso bromeaba con un "hemos activado las palancas".

Aunque como él mismo ha comunicado esto no afectará a su presidencia, ya que seguirá al frente del club, sí que un porcentaje desconocido del club pasará a formar parte de un comprador anónimo. El mismo streamer ha salido al paso de los rumores para confirmar esta operación en la que, como explica, "nada cambiará, es un movimiento para ir a mejor".

Los Troncos FC, que cuenta en sus filas con, entre otros, exfutbolistas profesionales de la talla de Joan Verdú y Carles Planes, también tuvo entre sus jugadores durante una jornada al exinternacional francés Djibril Cissé.

Las explicaciones de Perxitaa

Perxitaa lo ha comunicado así: "Este acuerdo está cerrado desde diciembre-enero, pero por temas de cerrar contratos no se había anunciado. Pero esto no cambia nada. La persona que entra a Troncos no cambia nada. Ha entrado para que podamos conseguir más objetivos, hacer crecer el proyecto y tener una estabilidad a futuro".

"Hemos activado las palancas"

"Esto le da más valor, para mí es un orgullo y un paso adelante porque le das un valor real. Alguien externo confía en nuestro proyecto y se ha fijado en nosotros. No he vendido ni la mitad, sigo siendo el dueño y sigo teniendo mucha mayoría. Hemos activado palancas y dentro de poco ficharemos a Mbappé", bromeaba Perxitaa mientras daba más información sobre el acuerdo.

Sobre el comprador también ha anunciado que "No lo vais a conocer, no es un streamer y tampoco quiere que se conozca. No va a ser presidente".