The Grefg dinamita la Kings League al marcar su penalti del presidente

Dicen que 'The Grefg' siempre gana... y así ha sido en la quinta jornada de la Kings League Fue decisiva su aparición desde la cabina para marcar de penalti

La quinta jornada de la Kings League tenía un nuevo aliciente, era la carta del penalti del presidente. Una carta que se puede activar cuando se quiera y comporta que los presidentes puedan lanzar un penalti cuando lo pida su entrenador, siempre y cuando los dos presidentes estén presencialmente en el Cupra Arena.

Pues la novedad ya ha demostrado ser decisiva y es que en el partido entre Sayans y El Barrio, los equipos de 'TheGrefg' y Adri Contreras vio como el marcador cambiaba de signo gracias a esta carta.

El partido entre Sayans y el Barrio tenía el 0-0 marcador y primero fue el técnico de El Barrio el que pidió que su presidente, Adri Contreras bajara a lanzar el penalti pero el resultado fue negativo. Contreras la mandó a las nubes y Marc Briones no tuvo ni que tocarla para evitar que fuera gol.

Avanzó el cronómetro y el técnico de Sayans sacó la carta del penalti del presidente y 'The Grefg' hizo buena la frase de "'The Grefg' siempre gana", calentó sobre el césped y se dirijo a la portería defendida por José Juan para batirle con mucha calma.

El propio 'The Grefg' contó como había sido la experiencia: "Me ha dado tiempo a practicar tres penaltis antes, le he dicho a Jose Juan que se la iba a tirar a la izquierda y se la he tirado por la derecha".

Finalmente 1-0, victoria para Sayans que sigue sumando triunfos en la Kings League.