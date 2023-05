Queens League: Resultados, clasificación y goleadoras de la tercera jornada

El Rayo de Barcelona, nuevo líder de la Queens League Oysho tras la tercera jornada de competición Jijantas y Las Troncas consiguieron sumar sus primeros tres puntos en la competición

La tercera jornada de la Queens League Oysho dejó de nuevo al Rayo de Barcelona como líder y regaló la primera victoria de la competición a Jijantas y a las Troncas.

Las Porcinas superaron a 1K gracias a su arma secreta, un penalti transformado por Sara Merida. Las Kunitas conocieron la derrota tras no superar a Jijantas. Las de Lisbeth Cid consiguieron la primera victoria del equipo en la Queens y en la Kings. El Barrio también sumó su primera derrota ante Ultimate Móstoles culpa del gol doble. XBUYER superó a Saiyans en un partido con pocos goles, tan solo hubo un tanto en el encuentro que valió por dos en los últimos minutos de partido.

El partido más emocionante de la tarde fue el enfrentamiento entre Aniquiladoras y el Rayo de Barcelona. Los conjuntos de Espe y de Spursito regalaron un partido con 12 goles. Finalmente, el Rayo se llevó el encuentro y defiende el liderato en la clasificación. El último encuentro de la jornada también regaló grandes momentos: las Troncas consiguieron su primera victoria ante Pio gracias a un gol en el último suspiro con valor doble.

Una media de 160.000 dispositivos siguieron en directo la segunda jornada, con un pico de 232.00 dispositivos durante el Ultimate Móstoles vs El Barrio.

PORCINAS 2 - 1 1K

Porcinas FC contra 1K dejó una primera parte con pocas ocasiones claras que marchó el partido con un empate a cero al descanso. Las de Gemita se pusieron por delante al poco de empezar la segunda parte gracias a un gol de Melanie Serrano desde la frontal del área. No tardó en reaccionar 1K, y en el minuto 26 de partido, Nuria Mallado empató el partido a pase de Cardona, 1-1. Paula Navas tuvo la oportunidad de por a las de Mayichi por delante con un penalti shootout, fruto del arma secreta, pero la portera Marina Barnera lo impidió con una gran actuación. Poco después, Sara Merida puso por delante a Porcinas mediante un penalti del comodín, 2-1. Los dos últimos minutos de partido con el balón naranja no modificaron el marcador. Los tres puntos se los llevaron las de Gemita.

KUNITAS 1-2 JIJANTAS

Dos minutos le hicieron falta a Júlia Cerdán para abrir el marcador para Kunitas. Cerdán anotó el gol más rápido de la historia de la Queens League Oysho. Jijantas consiguió poner el empate en el minuto 15 gracias a un golazo de Stefany Ferrer desde la frontal del área. Fruto del 1vs1, Sandra Luzardo consiguió poner el segundo tanto para las de Lisbeth Cid, 1-2. La segunda mitad transcurrió sin goles para ninguno de los dos conjuntos. El encuentro ante Kunitas regaló la primera victoria de Jijantas y Jijantes entre la Kings y la Queens League en el segundo split.

ULTIMATE MOSTOLES 3-2 EL BARRIO

El partido entre El Barrio y Ultimate Móstoles inició con un penalti presidente en el primer minuto de juego. Adri Contreras trató sin éxito de poner a su equipo por delante. La primera mitad transcurrió sin demasiadas ocasiones y no fue hasta el minuto 20 y gracias a un 5vs5 que Andrea Luna no adelantó al conjunto de Contreras. DjMariio sí que supo aprovechar su penalti y empató el partido para Ultimate nada más empezar la segunda mitad. Al gol de Móstoles no tardó en reaccionar El Barrio, y tan sólo un minuto después, Andrea Luna volvió a adelantar a su equipo con un gran disparo. El equipo de Adri Contreras tomó de su propia medicina durante los dos últimos minutos de gol doble: Evita remató un balón a menos de un metro de la portería y remontó el partido, 3-2. El Barrio no tuvo tiempo de reaccionar y sumó su primera derrota en la Queens League.

XBUYER 2-0 SAIYANS

La primera parte entre XBUYER y Saiyans FC no tuvo demasiadas ocasiones para ninguno de los dos equipos y el partido llegó al descanso con tablas en el marcador. Tras el descanso, ambos equipos tuvieron ocasiones de abrir el marcador, aunque sin éxito. Los dos últimos minutos de encuentro se preveían decisivos con un 0-0 llegados al minuto 38. Cuando el partido estaba a punto de marcharse a los penaltis, Pubi remató un gran pase filtrado para darle la victoria a XBUYER.

ANIQUILADORAS 5-7 RAYO BARCELONA

Los goles tampoco tardaron en llegar en el encuentro entre Aniquiladoras y el Rayo de Barcelona. Ali Fuentes dio ventaja en el marcador para el conjunto de Espe tras poner el balón al fondo de la red en el minuto 8 de partido. Un minuto después, Espe mandó el balón alto en su penalti presidente y desperdició la oportunidad de ampliar distancias en el marcador para su equipo. Minutos después, Morote remató de manera acrobática un envío largo de la defensa, 2-0. El dado dejó un 2vs2 que revolucionó el partido con 6 goles, pero mantuvo la ventaja para Aniquiladoras, 4-2.

Ya en la segunda mitad, Clara Carmona aprovechó un shootout fruto del arma secreta de su equipo para poner el 4-3. Dos minutos más tarde, también gracias a Carmona, el Rayo consiguió empatar el encuentro. En el minuto 32, Spursito transformó su penalti presidente y amplió todavía más la distancia en el marcador para su equipo, 4-5. En el minuto 37, Auxi remató un rebote tras una acción a balón parado y consiguió poner el 5-5 para Aniquiladoras. Tras el empate del conjunto de Espe, Laura Marcet, cuando los goles ya valían dobles, marcó un tanto en el descuento para darle finalmente la victoria a Spursito 5-7. El Rayo de Barcelona defendió el liderato y suma tres victorias seguidas.

PIO 4-5 LAS TRONCAS FC

El último encuentro de la jornada también dejó goles prematuros. Cristina Campos adelantó a las Troncas en el minuto 4 de partido aprovechando el shootout del arma secreta de su equipo. Pocos minutos después, dos goles seguidos de Noe Rubio y Carla Autero dieron la vuelta al marcador. El 5vs5 final dejó un gol para cada conjunto y llevó el partido al descanso con un 3-2 favorable a Pio. Nada más empezar la segunda mitad, las Troncas consiguieron el empate mediante Ana Alcocer. Noe Rubio volvió a marcar para Pio tras transformar un penalti que el conjunto de Rivers tenía como arma secreta, 4-3. Las Troncas rompieron su maldición con el gol doble y consiguieron su primera victoria en la competición gracias a un gol de Antonella en el último minuto de encuentro.

Clasificación tras la jornada 3:

