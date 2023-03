La petición de Iker Casillas a Florentino

El exguardameta hubiese preferido que la 'Final Four' se celebrase en el Santiago Bernabéu El Spotify Camp Nou reunió a más de 92.000 personas para celebrar la Final Four de la Kings League

Este pasado domingo, el Spotify Camp Nou se llenó con más de 92.000 personas para celebrar la Final Four de la Kings League. Un hecho histórico que ha sorprendido a muchos, entre ellos Iker Casillas, que es presidente del equipo 1K FC.

El ex guardameta publicó un tweet en el que comentaba que hubiese preferido que se celebrase en otro lugar. Nada más y nada menos que en el Santiago Bernabéu. Así pues, mandó una petición a Florentino Pérez para que el próximo evento se pueda celebrar en Madrid.

Espero y deseo que la próxima FINAL FOUR de la @KingsLeague sea en el renovado , inigualable y templo madridista: SANTIAGO BERNABÉU!! 🏟️ 🤴 ⚽️ — Iker Casillas (@IkerCasillas) March 26, 2023

Al final, celebrarlo en el Spotify Camp Nou fue una especie de homenaje al Barça, ya que durante el espectáculo se escucharon frases como "madridista el que no vote". No fue el único asistente que no defiende los colores 'azulgranas', y es que varios presidentes tampoco lo hacen.

Por lo tanto, podría ser que la petición de Iker Casillas llegue a cumplirse gracias a Florentino Pérez y a otros streamers y presidentes que quieran celebrarlo en el Bernabéu.

El evento batió varios récords, y es que asistieron un total de 92.522 espectadores y a través de 'streaming' consiguieron una audiencia de más de dos millones de personas.