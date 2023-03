¿Habrá un Barça en la Kings League? Piqué abre la puerta...

Gerard Piqué dejó abierta la posibilidad de que el Barça en un futuro tenga una sección dedicada a la Kings League

"Puede que en un futuro haya una sección del Barça jugando la Kings League y la ganen por sí solos". Así, con esta 'bomba', cerró Gerard Piqué, la rueda de prensa de presentación de la Final Four de la Kings League que se disputará este domingo en el Camp Nou, al ser preguntado por la posibilidad de que el trofeo de la competición acabe en el Museu del Barça.

"No he hablado nada con Laporta", aclaró Piqué, bromeando con Gerard Romero, presidente de Jijantes, pero sí dejando claro que por qué no el equipo azulgrana iba a estar interesado, igual que ya le han preguntado por la opción de jugar la Kings League "equipos de Primera División de otros países, un italiano y un argentino".

No fue la única referencia de Piqué al Barça en la rueda de prensa, puesto que el exdefensa blaugrana elogió la apuesta del club por abrir las instalaciones a la competición que preside y también bromeó explicando a cuáles de sus excompañeros colocaría en los finalistas del torneo.