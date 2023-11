DjMaRiio: "La Final Four de la Kingdom Cup en el Palau Sant Jordi va a ser espectacular"

DjMaRiio, presidente de Ultimate Móstoles, atendió a SPORT en exclusiva en la previa de la Final Four de la Kingdom Cup, competición que buscará ganar después de llevarse el título de la Kings Cup en Málaga La fase final de la competición mixta, que se celebrará en el Palau Sant Jordi de Barcelona, es el premio al trabajo realizado en Kings y Queens League

DjMaRiio, presidente de Ultimate Móstoles, atendió a SPORT en exclusiva en la previa de la Final Four de la Kingdom Cup, la primera competición mixta del Universo Kings League, que se celebrará el sábado 25 de noviembre en el Palau Sant Jordi. Flamante campeón de la Kings Cup en Málaga, una victoria que "fue un premio", quiere repetir título en Barcelona ahora, también con el equipo femenino: "Hemos pillado carrerilla y estamos allí como uno de los favoritos, aunque Porcinos ha demostrado que está por encima del resto".

El pasado jueves consiguieron en el Cupra Arena el billete para el Palau Sant Jordi, un sitio en el que todavía no ha estado, pero del que nos avisa que: "He visto los vídeos de lo que se está preparando y me parece que va a ser espectacular. Es una locura de sitio y con toda la gente, se va a vivir mucho. Lo que veo tiene pintaza. Venimos de un listón muy alto, ya que llenar el Camp Nou y el Metropolitano fue increíble, son estadios brutales, pero creo que por como está la disposición puede ser algo similar a Málaga, que había ambientazo".

Confirmaron el pase a las semifinales tras golear a Rayo de Barcelona por 7-2 en un partido que dejaron encarrilado las chicas con un 4-1 en la primera mitad. Precisamente es por ellas es por quien está más contento: "No habían podido llegar a la final de la Queens Cup. Se lo merecían".

Los jugadores y presidentes de Ultimate Móstoles celebrando el pase a la Final Four de la Kingdom Cup | Ultimate Móstoles

Un gran trabajo en Kings y Quuens

La clasificación es sinónimo de una gran gestión en ambos equipos de Ultimate Móstoles. Tanto él, como Noe como también los dos cuerpos técnicos han sabido confeccionar dos equipos capaces de ganar a cualquiera. Todo un orgullo, nos dice: "Empezamos mal... decían que qué mal las chicas y ayer lo dejaron en bandeja. Desde el primer partido no han perdido ninguna primera parte. Hemos hecho un gran trabajo".

Mario y Noe, presidentes de Ultimate Móstoles | Dj MaRiio

"Porcinos son los favoritos, pero aún no nos hemos enfrentado"

Aunque sabe que cuenta con un gran equipo, Dj MaRiio no duda en reconocer que: "En Copa nosotros lo éramos, pero en la Kingdom creo que Porcinos ha demostrado que está un poco por encima del resto, ganando todos sus partidos y algunos con goleadas, pero aún no se han enfrentado a nosotros que estamos allí".

Sobre sus rivales en las semifinales, también expresó que: "xBuyer Team va a ser un partido bastante complicado porque tienen un gran equipo. Nos veo favoritos pero ellos son muy peligrosos. La última vez que nos enfrentamos, las chicas se nos encerraron y los chicos tienen mucha pólvora arriba". Sobre la otra confirma que el equipo de Ibai llanos es superior: "Kuni empezaba bastante bien con las chicas, aunque en la semifinal veo bastante favorito a Porcinos".

Últimate Móstoles, un grupo especial

Mario nos explicaba que le encanta el grupo que hay, ya que: "Desde dentro creo que tenemos un equipo muy sano en el que todos aportan. Incluso los que tienen menos minutos están allí animando como los que más. Una cosa que me gusta mucho es que todos están publicando en redes, apoyando y haciendo equipo".

Sobre la presión, cree que ellas pueden sufrirlo un poco más al no haberlo vivido en Málaga, pero también comenta que "No jugamos el primer partido y podrán ver un poco más el ambiente" y remarcó que el equipo masculino cuanta con "Coro y Alberto Bueno que no veas tú lo que han jugado, tienen que estar muy tranquilos. ". Precisamente, el exjugador del Espanyol marcó uno de los tantos más importantes de la historia del club en el estadio que tendrá el sábado a 100 metros, Montjuïc.

"Todo queda en casa"

Junto a su pareja Noe, presidenta de Ultimate Móstoles en la Queens League, gestionan el club que tanto les hace 'sufrir': "Al final todo queda en casa. Cuando hay una derrota estamos los dos de bajón. Lo vives el doble. Al estar los dos en esos malos momentos se vive peor, pero cuando ganamos estamos el doble de bien y el doble de contentos".

Mario, muy pasional, nos contó en la previa de la final de la Kings Cup que cuando pierde, no cena, por lo que el sábado "toca ver si cenamos o no. Estar en la fase final es un premio y es genial que ellos lo puedan vivir. Si pierdes en semis se te queda un pelín lejos, pero si pierdes la final sí es más de no cenar".