Better Balance la primera marca plant-based que se suma a la Familia Paralímpica

Better Balance, la marca del grupo Sigma que ofrece productos de proteína vegetal de gran calidad, fuente de nutrientes y con todo el sabor, anuncia oficialmente su asociación como patrocinador del Equipo Paralímpico Español. Este acuerdo marca un hito significativo al convertirse en la primera marca vegetal en España en patrocinar al Equipo Paralímpico Español, subrayando la creciente sinergia entre la nutrición, las alternativas plant-based y el deporte de élite. Una alianza estratégica a las puertas de los Juegos Paralímpicos París 2024.

La firma de este acuerdo histórico ha tenido lugar en la sede del Consejo Superior de Deportes, donde se ha organizado una mesa redonda moderada por Israel Íñiguez Conde, miembro del Área de Comunicación y Patrocinios del Comité Paralímpico Español, sobre la nutrición y la alternativa de los alimentos plant-based como fuente proteica en el deporte de élite. El panel incluyó a Florencio García, Director General de Better Balance en Europa, a destacados expertos como Lorena Aira, Responsable del Servicio de Nutrición del CPE o Andoni Igartua, CEO de Emen4Sport, y a la atleta María Delgado, Nadadora Paralímpica con medallas en Juegos, Mundiales y Europeos.

Durante la mesa redonda, se ha discutido ampliamente la llegada de la alimentación basada en plantas al deporte profesional, destacando los beneficios que el consumo de alternativas vegetales, dentro del contexto de una alimentación saludable, puede ayudar a cubrir las necesidades nutricionales y contribuir a un estado de salud óptimo.

Además, se detallaron los compromisos específicos del acuerdo, que incluyen el apoyo financiero de Better Balance al Plan de Ayuda al Deporte Paralímpico, destinado a la inclusión, la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de los deportistas, así como diversas colaboraciones entre los deportistas paralímpicos y la marca.

Florencio García, Director General de Better Balance en Europa, ha expresado su entusiasmo por esta colaboración sin precedentes, afirmando que, “estamos verdaderamente orgullosos de unirnos a La Familia del deporte Paralímpico Español y además hacerlo como la primera marca de alimentación vegetal que forma parte de la aventura. Este patrocinio refleja nuestro compromiso con la promoción de estilos de vida saludables, al mismo tiempo que fortalece el papel de la categoría plant-based, y el de Better Balance como embajador de ésta. No podríamos haber encontrado un compañero mejor para seguir construyendo lo que queremos que sea nuestra marca, reafirmando así nuestro compromiso común con la diversidad e inclusión."

Por su parte Alberto Jofre, Director Gerente del Comité Paralímpico Español, señaló la importancia de promover hábitos alimenticios saludables en el ámbito deportivo, destacando la relevancia de esta asociación para fomentar la conciencia sobre la nutrición plant-based entre los deportistas.

Este emocionante patrocinio marca el siguiente paso en el compromiso de Better Balance con el mundo del deporte, precedido por colaboraciones exitosas con El Básqet de Girona, El Cívitas Metropolitano y la Academia de Tenis Profesional Emilio Sánchez Vicario. Con esta nueva asociación, Better Balance continúa su misión de promover estilos de vida saludables al proporcionar opciones de alimentación equilibrada para todos, desde atletas de élite hasta aquellos que buscan mejorar sus hábitos alimenticios.