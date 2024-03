Todo a punto para el Banked Slalom de Baqueira-Beret

Todo a punto para que este próximo sábado 23 de marzo Baqueira-Beret acoja el esperado Banked Slalom de Landing Snowboard. Un evento que, pese a tan sólo haberse celebrado en dos ocasiones, se ha convertido en una cita imprescindible para la escena de snowboard pirenaica. Prueba de ello es que más de 200 riders han confirmado su inscripción en la competición, quedando tan solo unos últimos dorsales por adjudicar, para lo que se espera sean unos días repletos de riding y buen ambiente gracias a una programación que se extiende a lo largo de todo el fin de semana.

Las últimas nevadas caídas en el Pirineo van a permitir a la organización trabajar en un circuito divertido que tendrá una longitud de 500 metros y un total de 12 peraltes. Todo un guiño a los orígenes de esta modalidad que surgió en los años 80 alrededor del auge del snowboard como fenómeno mundial. Abierto a todas las edades y niveles, el fin de la competición no es otro que completar el circuito peraltado para lograr el mejor tiempo posible en meta, y pelear así por los más de 10.000€ en premios aportados en material por Quiksilver y Salomon Snowboards que se repartirán entre todas las categorías de forma equitativa.

Pero la competición del sábado no es más que la guinda a un fin de semana para el que Landing Snowboard ha preparado varias novedades en esta edición. La primera no es otra que una fiesta de presentación este viernes 22 de marzo, que por primera vez se celebrará en Salardú y en la que los inscritos podrán recoger sus Welcome Bags. Los conciertos del rapero Emeka y del grupo Full Cab darán a partir de las 18h el pistoletazo de salida a la tercera edición del Landing Snowboard Banked Slalom en un espacio abierto a todo el público en el que habrá también comida y bebida de la mano de Pirenasian y Refu Cerveza Artesana respectivamente.

Pasado el día de competición del sábado, en el que se espera completar por tercer año consecutivo el cupo máximo de inscritos, todo aquel que quiera seguir disfrutando de la nieve en Baqueira-Beret está invitado a participar el domingo 24 de marzo en la Freestyle Session que tendrá lugar en el Snowpark Era Marmota. Una jornada de riding en el park sin más presión que la de disfrutar de unas rondas en comunidad para cerrar un completo fin de semana de puro snowboard.