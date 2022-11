El iPhone 15 podría parecerse mucho al iPhone 5C

Los bordes redondeados podrían ser fundamentales en el nuevo teléfono Eso sí, no sería de plástico sino de aluminio o incluso titanio

Un filtrador parece apuntar a que el diseño del iPhone 15 contará con una carcasa de Titanio y que además tendrá la parte trasera redondeada en vez de cuadrada como actualmente. De acuerdo con 9to5Mac, así, el teléfono se parecería mucho al antiguo iPhone 5C, ya que era redondeado. Para los que no lo recuerden era el iPhone "barato" que se lanzó junto al iPhone 5.

El filtrador es ShrimpApple Pro, un twittero con un historial fiable de filtraciones, asegura que "el borde no será cuadrado nunca más", una información muy interesante si tenemos en cuenta que Apple ya había prescindido de estos estilos en el pasado.

"Así que el nuevo iPhone 15, desde una información muy temprana que me ha llegado, tendrá un nuevo aspecto en sus bordes. La parte de atrás de los bordes (como aparece en las imágenes) será redondeado y no cuadrado. El material será de titanio. Es algo muy temprano, así que tomadlo como tal". Explicaba el filtrador.

