Apple confirma un problema con la pantalla del iPhone 14 Pro

Ya están trabajando en una solución Prometen tener una solución lo más rápido posible

La compañía más grande de teléfonos móviles y tecnología de consumo, Apple, ha reconocido un molesto problema que muchos usuarios advirtieron con la pantalla en su nuevo iPhone 14 Pro.

Según los usuarios de Reddit, algunas personas tienen problemas con la calidad de la imagen en la pantalla, apareciendo manchas oscuras o puntos. Apple ha confirmado que están investigando el problema y trabajando en una solución: "Apple está al corriente de esta situación y pronto llegará un parche para ponerle solución a este problema" rezaba el comunicado.

Ahora bien, no se sabe cuándo llegará esta solución aunque es una buena noticia que no sea un problema de hardware. En cualquier caso, la compañía ha explicado que es un problema realmente limitado a un número muy pequeño de usuarios y dispositivos, pero eso no evita que muchas personas estén molestas por cómo está funcionando su teléfono de más de mil euros. En cualquier caso, está claro que Apple trabajará tan rápido como pueda para solucionar este error, ya que suele ser bastante eficiente a la hora de solucionar bugs.