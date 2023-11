Al menos dos muertos en la explosión de un coche bomba en el puente del Niágara entre Estados Unidos y Canadá

El Rainbow Bridge permanece cerrado en ambos sentidos, en una fecha señalada como es la víspera de Acción de Gracias

Un coche explotó este miércoles en un puente sobre la frontera entre Estados Unidos y Canadá, a la altura de las Cataratas del Niágara.

El vehículo era un coche bomba, según asegura la cadena Fox News, y el incidente ha dejado al menos dos muertos, según la prensa local.

El Niagara Gazette señala que hay dos muertos más un agente fronterizo herido leve; también la cadena ABC dice que hay "múltiples víctimas".

El puente Rainbow se encuentra ahora cerrado en ambos sentidos, precisamente en una fecha (mañana es Acción de Gracias) de gran movimiento de vehículos.

El ministro de Seguridad Pública de Canadá, Dominic LeBlanc, ha calificado el incidente como "muy grave", mientras que no hay una reacción oficial del gobierno estadounidense. "La situación está evolucionando rápidamente", considera, pidiendo prudencia ante el hecho de que las autoridades hayan recibido informaciones contradictorias

Además, el líder de la oposición canadiense, Pierre Poilievre, consideró que la explosión se trata de un "ataque terrorista".

Poilievre pidió en la Cámara Baja al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que confirmase lo sucedido, pero éste se limitó a decir que era "una situación muy grave" y que solo había recibido información de la explosión de un vehículo en el puente Rainbow.

Trudeau añadió que cuatro puentes que conectan Canadá y EE.UU., entre ellos el de Rainbow en la localidad de Niagara Falls, están cerrados y que se estaban adoptando medidas de seguridad adicionales "en todos los pasos fronterizos del país".

El primer ministro canadiense añadió que el Gobierno canadiense está en permanente contacto con las autoridades estadounidenses para "seguir recibiendo información y trabajar en esta situación tan grave".

La Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos ha informado de que investiga la explosión.

Según ha manifestado la Oficina del FBI en la ciudad de Búfalo en su perfil de la red social X, el organismo está en coordinación con las autoridades locales, estatales y federales para aclarar unos hechos que han provocado el cierre del puente.

#FBI Buffalo statement on investigation at the Rainbow Bridge: pic.twitter.com/jRaGLL8sU8