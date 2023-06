El Junior femenino por fin salda su cuenta pendiente

El equipo de hockey hierba de Sant Cugat se proclamó por primera vez en su historia campeón de la Liga Iberdrola el pasado fin de semana "Es una alegría inmensa y la constatación que el trabajo que se ha hecho, aunque ha tardado en constatarse, era el correcto", dice Marcos Hofmann, el presidente del club

Ha costado años. Muchos años. Demasiados. Pero por fin el Junior femenino de hockey hierba por fin puede gritar a los cuatro vientos que ya es campeón de Liga. La primera del club en 106 años de historia. Durante mucho tiempo pareció que este Poulidor del hockey no lograría nunca su objetivo. Ha costado sacarse la etiqueta de eterno segundón pero el Junior puso fin a su leyenda negra el pasado fin de semana en el estadio Martí Colomer de Terrasa al imponerse en la final al tantas veces verdugo Club de Campo por 4-2.

El equipo de Sant Cugat saldó una cuenta pendiente que se arrastraba desde hace años. Siete finales perdidas. A la octava, la vencida. Pocos equipos hay con tanto tesón persiguiendo un sueño. La primera liga se ha ganado esta temporada bajo las órdenes de un joven y talentoso entrenador, Guillermo Carnicer, que ha sabido liderar a un grupo de jóvenes formadas en la casa con jugadores experimentadas como Carlota Petchamé, la capitana, o Gigi Oliva.

Pero una pequeña porción de este título también pertenece a todas aquellas generaciones que tanto trabajaron y se quedaron a las puertas de la gloria. A las hermanas Maragall (Elisabeth fue medalla de oro en Barcelona 92), a Júlia Menéndez y Maria Romagosa, internacionales con larga trayectoria en la selección española, o grandes jugadoras del club como Eulàlia Marcé y Andrea Puig, entre tantas otras, que vieron como año tras año el título se les escapaba de las manos.

"Es una alegría inmensa y la constatación que el trabajo que se ha hecho, aunque ha tardado en constatarse, era el correcto. Hemos ido en la línea correcta, apostando por el hockey femenino y dándole recursos. Muchas generaciones se habían quedado a punto de ganar pero todas ellas pusieron los cimientos", asegura el presidente del Junior, Marcos Hofmann.

Carlota Petchamé admite que esta temporada intuía que podría ser la buena. "Este año nos lo creíamos. Estábamos a un nivel magnífico. Hemos estado más tranquilas y teníamos confianza porque sabíamos que llegábamos en nuestro mejor momento. Nuestra mentalidad es que pasaríamos por encima de cualquier equipo que se nos pusiera por delante", asegura.

Las jugadoras del Junior celebrando un gol ante el Club de Campo | RFEH

Precisamente, la delantera reconoce que los golpes recibidos en los últimos años les ha servido para saber cómo afrontar la final de este año. "Es un sueño ganar esta liga. Como capitana me siento muy orgullosa de las compañeras, del cuerpo técnico, del club, de la afición. Es fruto de mucho trabajo, sacrificio. De entrenadores que han estado aquí, de otras compañeras con las que aprendimos a estar siempre arriba, de saber como competir este tipo de partidos".

Con mucha menos experiencia pero con un futuro enorme por delante está Laia Vidosa, declarada la MVP del partido. Formada en la casa, es plenamente consciente que este título significa muchísimo para el Junior. "Muchos socios nos dieron las gracias por ganar. Fue increíble lo que vivimos, no tengo palabras. Es un sentimiento de orgullo porque hemos luchado mucho. Tenemos la sensación que nos hemos sacado un peso de encima", afirma. "Es un sentimiento único ganar con el club en el que has crecido, muy bonito de vivir", añade.

Vidosa quiso tener un recuerdo por las grandes jugadoras del club que no lo pudieron vivir en su momento. "Pienso en ellas, porque siempre que las veía pensaba en que quería llegar donde ellas. También nos ayudaron a ganar".

¿Y ahora qué?. Marcos Hofmann, el presidente del club de Sant Cugat, lo tiene muy claro. El Junior femenino debe seguir luchando para que esta Liga sea la primera de muchas. "En los últimos años siempre hemos luchado por el título y ha de seguir siendo así. Pero con más tranquilidad porque ya no tenemos esa agonía por ganar la Liga. Seguiremos mejorando con el talento de la casa y con algún fichaje", dice.

El reto europeo

El Junior volverá a la EHL esta vez como campeón de Liga. Hay ilusión y ambición por hacer un buen papel en la competición. "Hace dos años quedamos terceras. A ver si en el sorteo no nos tocan los dos mejores clubs de Holanda e intentaremos llegar a semifinales", explica Marcos Hofmann.

"Es lo más grande que podemos jugar como club y nos hace mucha ilusión ir a Europa a intentar ganar una medalla. Ojalá pueda ser la de oro", añade Carlota Petchamé.

Después de sacarse la espina clavada de la Liga, este joven y ambicioso Junior no quiere frenarse. Para ellas, todos los retos son posibles.