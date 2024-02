El Barça sale airoso del complicado duelo en Igualada

Sigue batendo récords el Barça que sumó su victoria número 52 de forma consecutiva en la OK Liga, mejorando el mejor registro histórico de la sección. El conjunto de Edu Castro tiró de oficio y se impuso a un crecido Igualada Rigat que plantó cara al líder y cedió su primera derrota de la temporada en Les Comes. Los azulgranas tuvieron que emplearse a fondo para reducir a un conjunto local que acabó con un 2-6 en el marcador que no refleja la igualdad que reinó durante prácticamente todo el partido.

Igualada - Barça 11-02-2024 Ok Liga IGU 2 6 FCB Alineaciones Igualada Rigat Guillem Torrents, Nil Cervera, Marc Rouze, Roger Bars, Marc Carol - cinco inicial- Ferran Busquets (PS), Gerard Riba, Ori Llenas, Cesar Vives y Aleix Marimon. Barça Sergi Fernández, Pau Bargalló, Xavi Barroso, Sergi Llorca, Joao Rodrigues - cinco inicial- Carles Grau (PS), Jan Munne, Sergi Panadero, Marc Grau y Eloi Cervera.

La primera ocasión llegó del lado local, con una acción de Nil Cervera que fue muy protestada por el público por un posible penalti. Suya fue también la siguiente tras un error defensivo que frenó Chencho. El Barça, por su parte, presionaba intentando mantener el dominio del partido.

El ambiente se iba animando en las gradas a la par que la intensidad y las faltas (6-4 en los primeros siete minutos). Nil Cervera volvió a tener una que, de nuevo, frenó el meta azulgrana, provocando el tiempo muerto de Marc Muntané.

Diez minutos necesitó el Barça para hacer el primero, aprovechando un despiste defensivo del conjunto igualadino. Marc Grau estrenó el marcador aprovechando la asistencia de Bargalló, pero sin apenas tiempo a celebrar, Nil Cervera obtuvo premio a la insistencia y marcó el primer gol local, justo en el momento en el que su hermano Eloi entraba en pista.

El duelo se endureció más tras esos dos goles, entrando en unos minutos de descontrol con varias ocasiones.Incluso tuvo el Igualada la oportunidad de adelantarse con un penalti lanzado por Nil que paró Sergi Fernández. Ante la situación, Edu Castro pidió de nuevo tiempo muerto para corregir detalles tanto en defensa como en ataque. Las indicaciones no fueron efectivas y el duelo continuó en la misma línea, para llegar al descanso con el 1-1 en el marcador.

Sí pareció surtir efecto la charla en vestuarios. En la reanudación, el Barça apenas concedió dos minutos para asestar el primer golpe. Sergi Llorca cazó en el aire un pase de Joao para enviar la bola al fondo de la red. Y como en el día de la marmota, Nil Cervera siguió buscando aumentar su cuenta goleadora, topándose una vez más con un impecable Chencho. En el otro lado se lucía igualmente Torrents, desvaratando los ataques azulgranas.

No pudo el meta del Igualada con Bargalló en una falta directa que el azulgrana transformó aguantando la bola, con sangre fría, esperando el momento justo para pegarle al fondo de la red. Tampoco hubo mucho espacio para la celebración, pues en la siguiente jugada, Roger Bars marcó también de falta directa con un golpe duro y seco.

Como en la primera parte, las dianas dieron paso a un período abierto, de ida y vuelta y sin control alguno, con ocasiones por ambas partes. El golpe decisivo llegó a un minuto del final con un azul a Rouze que propició una nueva falta directa. Bargalló, una vez más, aguantó y anotó. Ya en los últimos compases, Joao se unió a la fiesta para colocar con un doblete el 2-6 en el marcador.