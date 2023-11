Joao Rodrigues: "Somos candidatos a ganar la Champions, no favoritos"

El delantero portugués habló para SPORT antes del debut en la Liga de Campeones ante el Deportivo Liceo "Salir es una posibilidad. Todo está abierto" aseguró sobre su futuro

El Barça arranca este jueves (20:00 h) su andadura en la Liga de Campeones con la visita del Deportivo Liceo al Palau Blaugrana. Los de Edu Castro afrontan el debut solo cinco días después de derrotar al cuadro gallego en la Parlem Ok Liga (6-0) con la necesidad de empezar con buen pie su andadura en un grupo complicado, que completan el Barcelos y el Forte dei Marmi.

Para analizar el partido, Joao Rodrigues ha atendido SPORT, donde ha repasado el buen inicio de campaña del equipo, la situación del club y su futuro en Barcelona.

Pregunta: Joao, está siendo un inicio de temporada bueno con la consecución de la Supercopa y el liderato en la OK Liga. ¿Qué sensaciones te deja hasta el momento la temporada?

Respuesta: Muy bueno. Sobre todo en nivel de juego. A pesar de que hemos tenido partidos complicados y lesiones de jugadores importantes, el equipo ha ido respondiendo muy bien y estamos consiguiendo los objetivos hasta el momento.

Está costando algo más de lo que venía siendo habitual conseguir victoria en liga, sobre todo lejos del Palau. ¿A qué asimilas este factor?

Fuera siempre es muy complicado ganar en la Ok Liga. Además, hemos tenido algunas de las visitas más complicadas como Sant Sadurní, Calafell o Voltregà. Son pistas siempre difíciles de sacar los tres puntos, tanto que ante el Noia no lo conseguimos. Que los resultados sean tan ajustados es normal. Hicimos buenos partidos y es lo que nos llevamos para seguir en la misma línea que creo que es la buena.

Si en liga es complicado ganar fuera ahora que llega la Champions, todavía se pone más difícil. Ya se vio el año pasado con un grupo muy parecido al de este año. ¿Por dónde crees que pasan las claves en Europa?

Tenemos un grupo muy complicado. El objetivo es ser primeros, pero sabemos de la dificultad que tiene en un grupo como este. La clave pasa por asegurar los partidos en casa y sobre todo el de este jueves. Empezar bien en casa contra el Liceo y sumar tres puntos sería vital para nosotros. Invitamos a toda la gente a venir al Palau y ayudar al equipo.

Un Liceo con el que os enfrentasteis hace apenas cinco días en liga. ¿Esperáis un equipo parecido o pensáis que la Champions puede darles un plus especial?

No creo que puedan hacer cosas muy diferentes a lo que hicieron el otro día. No hay secretos entre los dos equipos. Será la tercera vez esta temporada y creo que no será demasiado diferente, aunque el resultado sí puede serlo. Intentaremos repetir lo que ya hicimos el sábado y seguro que será muy divertido de jugar como lo son todos los Barça - Liceo.

¿El resultado del sábado les hace más peligrosos?

Sí. Creo que en cuanto a actitud puede ser diferente por su parte. Estarán dolidos después del resultado del otro día y seguro que saldrán con ganas de cambiarlo. Sabemos de ello y vamos con la alerta puesta para conseguir la victoria. Están tocados y será un partido distinto porque vienen dolidos, pero nuestro objetivo es repetir las cosas para que pasen igual o mejor que el sábado.

Son cinco años sin levantar la Champions. ¿Se puede considerar obsesión conseguirla?

No. La verdad que para nada es una obsesión. Estamos haciendo las cosas muy bien y creo que tampoco es justo decir que se llevan cinco años sin ganarla porque apenas se han jugado dos ediciones normales. Desde que el Barça la ganó por última vez se perdió una en los penaltis y la del año pasado en la prórroga en un partido muy ajustado contra el Porto. Siempre que ha habido Champions en formato normal hemos respondido bien y creo que han sido buenas campañas.

Además, ahora el poder se ha trasladado a Portugal y la gente compara al Barça con los equipos portugueses que han ido ganando. Y no es justo, porque no ha ganado siempre el mismo equipo, sino que lo han hecho diferentes y están poniendo al Barça contra todos los portugueses.

Joao Rodrigues durante la entrevista con SPORT | Valentí Enrich

Hasta siete equipos portugueses hay en esta edición. ¿Crees que podéis estar a su altura o los veis ya un peldaño por encima?

Nos vemos con ellos sin duda, pero no somos favoritos. Nosotros somos candidatos para ganarla. El Porto y el Benfica son los grandes favoritos y después hay otro grupo con el Sporting, el Barça, el Oliveirense y el Forte dei Marmi que son los otros grandes candidatos. Pero evidentemente Porto y Benfica van por delante. Tienen plantilla para escoger cada fin de semana jugadores distintos y eso es un factor muy diferencial.

Has mencionado el tema de las lesiones que habéis sufrido, lo que ha hecho acentuar el cambio de dinámica que viene haciendo el club en las secciones apostando más por el talento joven. ¿Cómo se ve esto desde dentro del vestuario?

El club tiene una cantera suficientemente buena como para nutrir al primer equipo con los jóvenes. Mientras tengan talento no hay problema con ello y las generaciones que vienen son muy buenas. En unos años serán seguro los referentes de este deporte. Si el Barça consigue mantenerlos y darles lo que necesitas van a marcar una época en el club.

Respecto a tu futuro, acabas contrato este próximo año. ¿La idea es seguir aquí?

Todo está abierto. Salir es una posibilidad, pero ya veremos que pasará al final. Lo que puedo asegurar es que está siendo una experiencia increíble, mucho mejor de lo que podía pedir y de lo que nunca imaginaba.

Para acabar, estamos cerca de cerrar el año. ¿Un deseo para 2024?

En general, salud y paz para todo el mundo. A nivel deportivo, que el Barça lo gane todo.