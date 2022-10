El Barça entrega la Supercopa al Museu

El primer título del curso y el 131 de la sección ya luce en las vitrinas barcelonistas "Es el inicio de una temporada muy ilusionante y esperamos venir más veces", ha dicho Panadero

El trofeo de la Supercopa 2022 ya se encuentra en su destino final: el Museu del FC Barcelona. Después de haberse conseguido en Olot en el inicio del curso, el directivo Xavier Barbany, el coordinador deportivo Gaby Cairo, el entrenador Edu Castro y el capitán Sergi Panadero han llevado el 131 galardón de la historia de la sección a las vitrinas barcelonistas.

"Estamos muy contentos de llevar este trofeo al Museo", ha afirmado Castro, recordando que el equipo "estaba muy concienciado para empezar con muy buen pie e hicimos dos partidos muy completos contra el Noia (6-3) y el Reus (4-0)”. "Esto nos dio empuje para empezar la Liga con el nivel que estamos demostrando". El capitán Panadero, que no pudo levantar el trofeo por una lesión durante la final, ha manifestado que "estoy muy contento y orgulloso de llevar la Supercopa al Museo". "Es el inicio de una temporada muy ilusionante y esperamos venir más veces".

Los jugadores que no disputarán el Mundial, junto a los jóvenes del Barça Atlètic, han iniciado este lunes una nueva semana de entrenamientos conjuntos en el Palau Blaugrana. “Estamos entrenando mucho para no perder la forma. Deseamos que todos los compañeros vuelvan bien y que podamos continuar con un nivel de juego muy alto”, ha comentado Panadero. Y Castro ha añadido que "estamos trabajando con la ayuda de los jugadores de la base y reanudación de la OK Liga, contra el Liceo y el Reus, será trepidante".