El Barça, a olvidar la eliminación europea en Lleida

El Barça vuelve este domingo a la competición doméstica en un duelo contra el Finques Prats Lleida (12.00 horas), después del varapalo de la eliminación de la WSE Champions League. Los azulgranas se impusieron al Sporting en la vuelta de los cuartos de final en el Palau, pero el resultado no fue suficiente para superar el 4-1 de la ida en Lisboa.

Centrada ya toda la atención en la OK Liga, a la que le restan tres jornadas de la fase regular, los de Edu Castro visitan en esta jornada la pista ilerdense en un duelo prácticamente de trámite para un Barça que tiene asegurada la primera plaza de la clasificación desde hace semanas. No lo será tanto para los de Edu Amat, undécimos y con peligro de hundirse en la zona de play-out.

Se espera por tanto un duelo disputado, que servirá al Barça para pasar página de la eliminación europea y centrarse en el último objetivo del curso, el título de liga. "La semana se ha hecho larga porque cuando hay una derrota quieres volver a competir, pero con los cinco sentidos puestos en el objetivo de prepararnos bien para los play-offs", explicó Edu Castro en la previa.

Para este encuentro, Edu Castro no podrá contar con Sergi Panadero, que sufre una lesión en el aductor de la pierna izquierda, además del lesionado de larga duración, Matías Pascual. Como viene siendo habiual esta temporada, el joven Eloi Cervera completa la convocatoria, a la que se une Jan Curtiellas.