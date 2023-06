El Barça - Liceo ya calienta motores

Los azulgranas se han concentrado en el primer partido para empezar con ventaja la serie de la final

El Barça está estos días preparando la final del play-off de la OK Liga que le enfrentará a partir de este jueves al Liceo (20.30 h.). No será una final fácil por lo que tener el factor pista a favor debe ser importante para poder superar al conjunto gallego, sin duda un duro hueso a roer antes de poder levantar el título.

Ambos equipos llegan tras superar sus respectivas series de semifinales por la vía rápida y además, el Liceo tiene el aliciente de que busca reeditar el título, por lo que se presentará en la pista azulgrana con grandes objetivos y la motivación a tope. Pero el Barça ha demostrado esta temporada que se ha conjuntado como nunca, esta en una dinámica imparable y buscará el título que se le escapó el año pasado al perder en semifinales ante el Reus Deportiu en el quinto partido.

El entrenador azulgrana, Edu Castro, recordó que el equipo está concentrado en el primer partido y que "es la tercera final de la temporada, hay que encararla como lo que es: una serie que no sabemos a cuantos partidos será, pero el único que tenemos en mente es el primero", insistió.

El mister azulgrana hizo un llamamiento a la afición: "Hemos tenido toda la semana para prepararlo, lo jugamos en el Palau así que animar a la afición a que venga porque es un gran partido de hockey con dos grandes equipos que están haciendo una buenísima temporada. Todo empieza de cero y queremos imponernos en el primer partido para empezar con ventaja la serie".

Los precedentes no son referencia

Barça y Liceo se han enfrentado en dos ocasiones en una final de la OK Liga, pero quedan muy lejos en el tiempo. La primera fue la temporada 1995/96 con triunfo azulgrana en el quinto partido, y la última vez en la que se enfrentaron en una final fue la campaña 2008/09 cuando también el Barça acabó levantando el título, esta vez por la vía rápida. Pero estos son precedentes que no sirven al entrenador: "No me fijo en los precedentes porque hace tantos años que no tendría mucho sentido. Si no tiene sentido fijarte en hace un mes cuando acabó la Liga regular menos tirar de hemeroteca y de historia. Somos dos equipos que nos conocemos bien, ya hemos jugado tres veces este año, eso es en lo que nos fijamos, lo que hemos repasado toda la semana. Además somos dos equipos que venimos de ganar las semifinales con equipos muy potentes con tres partidos así que desde este punto de vista nos fijamos en los precedentes más inmediatos", explicó Edu Castro.

En cuanto a la importancia de tener el factor pista a favor, el mister azulgrana lo tiene claro: "Tenemos mucha experiencia en saber que se resume básicamente en jugar al lado de tu afición, esta es la única diferencia que hay en los partidos que se juegan en el Palau así que deseamos que vengan el máximo de aficionados posibles, que les ofreceremos un gran espectáculo", dijo Castro que quiere "encontrarnos cómodos en nuestra pista y eso significará una vez más imponer nuestro estilo, nuestro modelo de juego".