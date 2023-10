Rahm: "Es un honor que la gente venga a verme en vez de celebrar la historia del país"

El 'León de Barrika' firmó una tarjeta de -4 en la primera jornada del Open de España He jugado muy bien, me he sentido muy cómodo y ojalá pueda jugar así el resto de la semana

Jon Rahm, número 3 del ránking mundial, se mostró satisfecho por el juego desplegado en la primera jornada del Abierto de España, en la que fue seguido sobre el césped del Club de Campo Villa de Madrid por cientos de aficionados, y dijo que es "un honor" que la gente vaya a verle "en vez de celebrar la historia del país" en el Día de la Hispanidad.

Rahm, encuadrado con Rafa Cabrera Bello, ganador en 2021, y el alemán Paul Yannik, completó un buen recorrido de juego y terminó con una tarjeta de cuatro bajo par.

"Ha sido un gran día de golf. He jugado muy bien, me he sentido muy cómodo y ojalá pueda jugar así el resto de la semana y seguir tirando buenos golpes", dijo Rahm, al término de la primera jornada, en la que el público español respondió con una buena afluencia.

"Siendo el día que es no esperaba que hubiera tanta gente. No me esperaba tantos. Es un honor que vengan a verme en vez de celebrar la historia del país. Poder jugar delante de ellos es bonito", confesó.

El 'León de Barrika', ganador tres veces del Abierto de España, no se mostró sorprendido por la gran cantidad de niños que año tras año acuden junto a sus padres al torneo.

"Se nota que cada año hay más niños. Yo desde pequeño quería ser futbolista y he acabado jugando al golf. Uno de los objetivos que tengo es que el golf esté a un nivel más alto cuando me retire que cuando empecé", manifestó.

Los ruidos y el sonido de los teléfonos móviles es algo que todos los años, en alguno de los dieciocho hoyos, inquieta al golfista español.

"Eso pasa siempre pero también es parte de lo que hace a esta semana especial. Entiendo que quieran sacar fotos y vídeos y no todo el mundo lo tiene en silencio. Eso pasa siempre. Yo como jugador tengo que hacer mi labor y que no me moleste. Al final es una excusa barata pero pegar un golpe malo no debe ser excusa de ellos", concluyó.