Clara Moyano y Esperanza Serrano, primeras líderes en Empordà Golf

El Santander Golf Tour 2024 abrió la temporada en Empordà Golf (Girona) con la madrileña Clara Moyano y la onubense Esperanza Serrano como primeras líderes del torneo que estrena nuevo formato de competición.

Empordà Golf acoge este primer torneo que se desarrolla hasta mañana en el recorrido Forest, y que ayudó a mitigar parte de los efectos de la Tramuntana que se dejó notar en la matinal gerundense. Las dos españolas se situaron al frente de la clasificación después de firmar una vuelta de 68 golpes (-4) en el nuevo formato de ‘Birdie Challenge’.

Se trata de una nueva modalidad donde el par está garantizado. En caso de que una jugadora no consiguiera ningún birdie en los primeros nueve hoyos, en el nueve contabilizaría un bogey, y en el mismo caso, en los nueve segundos.

Estreno profesional y liderato

La jugadora andaluza, Esperanza Serrano, que se estrenaba como profesional, realizó una gran vuelta con cuatro birdies, que la aúpan hasta lo más alto de la tabla compartiendo liderato con la madrileña Clara Moyano. “La verdad que me ha gustado el formato, porque al fallar un golpe, intentas recuperarlo cuando puedes, pero no es el fin del mundo", dijo Serrano. He empezado tranquila, y cuando he hecho el primer birdie he ido a disfrutar sin presión ninguna”.

Tras Esperanza y Clara, acechan a tan solo un birdie de distancia, la andaluza Laura Gómez, la francesa Lucie André, ganadora la temporada pasada en Girona, y la madrileña María Herráez con menos tres al total.

En el torneo participan un total de 34 jugadoras procedentes de 10 nacionalidades distintas. La primera catalana en la clasificación es Elia Folch, sexta, con 70 golpes (-2), seguida de la jugadora local, Raquel Romero, en la novena plaza (71).

Este jueves se disputará la segunda y última jornada a partir de las 8:30 horas desde el tee del 1 en Empordà Golf (Girona).