Miguel Gutiérrez: “Se nos ha quedado la espinita clavada”

El lateral zurdo del Girona se lamenta por no haber logrado la clasificación para la Conference, pero valora muy positivamente la temporada El ex del Real Madrid se siente “feliz y contento” en el club rojiblanco, pero no quiere hablar de su futuro

Fichado el verano pasado del Real Madrid por 4,5 millones por el 50% de sus derechos, Miguel Gutiérrez ha cumplido con nota en el lateral izquierdo, a pesar de alguna desconexión que ha costado cara. Una vez finalizada la temporada, el futbolista del Girona confiesa tener “una espinita clavada” por no haberse clasificado para la Conference League.

“Hemos hecho una muy buena temporada, todos hemos estado a la altura. Nos salvamos con ciertas jornadas de antelación y nos ha quedado una espinita de los últimos cuatro-cinco partidos... Si hubiéramos sacado algún punto más, seguramente estaríamos hablando de hacer historia con el Girona. Pero, en líneas generales, hemos hecho un gran curso y estoy contento por el equipo”, explica en una entrevista para ‘Diari de Girona’.

Miguel Gutiérrez reconoce que el equipo “puede haberse desconectado” en el tramo final de LaLiga Santander tras haber logrado el objetivo inicial, pero valora “positivamente” todo lo realizado durante el curso a pesar de quedarse “a las puertas por un error de relajación de todo el mundo”.

Preguntado por su futuro, el defensor rojiblanco admite estar “muy contento en el Girona” porque le han “apoyado” y le “quieren” desde el primer día. “Hoy en día estoy aquí, el futuro ya se verá”, apostilla.

También en clave futuro, el Girona ha presentado ya las primeras novedades de cara a la pretemporada 23/24. La plantilla volverá al trabajo el lunes 10 de julio y comenzará a entrenar el día 12 tras las revisiones médicas. Más tarde, se realizará una concentración en el Training Center de Royalverd en Olot (17-22 de julio) y otra en la ciudad deportiva del Manchester City (24-30 de julio). Por otro lado, el Girona también ha confirmado ya un primer amistoso en Inglaterra contra el Blackburn Rovers, previsto para el día 29 de julio en Ewood Park.