Pau Víctor se despide del Sabadell: "Seré un arlequinado más"

"Cada partido en La Nova Creu Alta me ha demostrado el sentimiento que se tiene por este club", dijo el mejor jugador del año según la afición “Estoy convencido de que el Sabadell estará pronto donde su gente se merece. Gracias por todo”, concluyó Pau Víctor, cedido por el Girona

Pau Víctor, elegido este martes por la afición del Sabadell como mejor futbolista de la temporada y que recibió cinco veces el distintivo de mejor jugador del mes, se despidió del club con unas emotivas palabras en sus redes sociales.

“Este año ha sido una temporada de aprendizaje y crecimiento en la que he podido disfrutar y aprender a partes iguales. Llegué al Sabadell con la idea de poder evolucionar como futbolista y me voy con la satisfacción de haber conseguido el objetivo y de haberme sentido muy querido a lo largo de la temporada”, aseguró el futbolista, cedido por el Girona.

“También me gustaría dar las gracias a mis compañeros, entrenadores y equipo técnico por un año con buenos y malos momentos, pero que me deja grandes amigos para siempre. Cada partido en La Nova Creu Alta me ha demostrado el sentimiento que se tiene por este club y tengo muy claro que a partir de hoy seré un arlequinado más”, añadió.

“Estoy convencido de que el Sabadell estará pronto donde su gente se merece. Gracias por todo”, concluyó.