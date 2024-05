¡Desvelan lo que Klopp le dijo a Salah antes de su pelea!

El Liverpool de Jürgen Klopp, candidato hace un par de jornadas al título de la Premier League, ya no es más que una sombra en la pelea por el campeonato. Y todo porque los 'reds' sumaron una derrota y un empate cuando sus directos competidores no fallaron, lo que les dejó en mala posición para la disputa. Sin embargo, no es ese episodio el que más lamentan en Anfield por estos días, siendo mucho más sonada la pelea entre el técnico germano y Mohamed Salah.

Durante el empate 2-2 ante el West Ham, Klopp y el egipcio se enzarzaron en una discusión en la banda que les dejó expuestos a los ojos de los aficionados. Y el jugador 'hammer' Michail Antonio explicó, en un podcast de la 'BBC', lo sucedido en el London Stadium.

"¿Quieres volver a sentarte?"

“Cuando los jugadores (del Liverpool) entran, Klopp siempre les da un gran abrazo y les dice 'buena suerte', pero cuando Mo entró, caminó en una dirección diferente y estaba acomodándose sus espinilleras y cosas así. Klopp le tendió la mano y su mano estuvo allí por un momento y cuando Mo dejó de hacer lo que estaba haciendo, simplemente le dio una palmada en la mano (la de Klopp) para chocar los cinco", narró el jamaicano.

"Obviamente a Klopp no le gustó eso y dijo: '¿Quieres volver a sentarte?', como diciéndole: '¿Quieres continuar con eso que estás haciendo?'", apuntó Antonio, aclarando que lo que Salah replicó es aún desconocido para él y sus compañeros. "Nadie me ha dicho lo que Mo respondió", finalizó.