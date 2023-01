Míchel: “Merecíamos un punto, no son penaltis”

“La segunda amarilla a Bueno me parece una acción de juego normal y la sensación no es positiva en cuanto a las decisiones del árbitro", aseguró “El análisis del partido es que no me ha gustado porque no he tenido el balón, pero reconozco el nivel del rival y que mis jugadores lo han intentado", añadió

El entrenador del Girona, Miguel Ángel Sánchez Muñoz ‘Míchel’, opinó tras la derrota de su equipo por un penalti en el 101 que su equipo merecían el punto porque han hecho un gran trabajo, sobre todo su guardameta Paulo Gazzaniga, y agregó que los jugadores le han afirmado que no eran penaltis.

“En la última jugada del partido se nos va a un punto que, aunque el Villarreal haya jugado mejor, lo merecíamos por el trabajo que ha hecho el equipo. Veíamos cerca el empate porque, aunque ellos han tenido varias ocasiones claras, tras el trabajo defensivo y el del Gazzaniga merecíamos el punto”, dijo Míchel en rueda de prensa.

Sobre el arbitraje, Míchel comentó: “La segunda amarilla a Bueno me parece una acción de juego normal y la sensación no es positiva en cuanto a las decisiones del árbitro. Ahí están las jugadas de los penaltis. Me sabe mal porque los jugadores han hecho un gran esfuerzo y en la última jugada se nos ha escapado un punto”.

Por último, el técnico del Girona expresó que el partido ha sido muy complicado para ellos porque sufren sin balón. “El análisis del partido es que no me ha gustado porque no he tenido el balón, pero reconozco el nivel del rival y que mis jugadores lo han intentado, pero no hemos sido capaces de robársela al Villarreal. Me ha gustado la capacidad de saber sufrir, el desgaste del equipo, las ayudas… Pero no me gusta porque no hemos sido protagonistas, veníamos con esa intención, aunque fuera difícil”, finalizó.