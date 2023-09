Míchel: "Es un lujo que el mundo esté pendiente de nosotros"

El técnico del Girona insta al equipo a defender el liderato consciente que ante el Madrid les tocará sufrir Aconseja a su equipo disfrutar del partido y encararlo mostrando sus señas de identidad

Aunque pueda parecer sorprendente, el Girona defenderá mañana su liderato ante el Real Madrid en Montilivi. Y tiene capacidad para hacerlo sobradamente. Lo está demostrando esta temporada porque no alcanza uno el liderato si no hace las cosas bien sobre el campo y también lo hizo en el pasado. Ya saben los blancos lo que es perder ante los de Míchel.

Son días de vino y rosas en el equipo gerundense, que no quiere despertar del sueño en el que vive. Elogiados por su fútbol, es un equipo que está despertando grandes simpatías. "La afición está feliz, como la ciudad y nosotros muy muy orgullosos de nuestros jugadores. Mañana es un partido del que todo el mundo está pendiente y para nosotros es un lujo que el mundo esté pendiente de nosotros", dijo Míchel.

El entrenador del Girona, uno de los grandes artífices del éxito, es consciente que les espera un partido duro ante los de Ancelotti. "Será un partido muy complicado y tenemos tres aspectos en la cabeza: nosotros mismos, la mentalidad de los jugadores y el rival. Estamos hablando de uno de los mejores equipos del mundo y hemos de pensar cómo contrarrestar su fútbol".

Míchel sabe que les tocará sufrir porque el Real Madrid es un equipo con muchos recursos. Y enumeró sus cualidades. "Hace muchas cosas bien. En los datos es el primero en los conceptos de juego, tiros a puerta, llegadas a zona tres, segundo en posesión y es un bloque que llega con muchos jugadores al área rival. En conducción es el equipo que más metros hace de toda LaLiga porque tiene jugadores muy buenos en el aspecto individual. Es difícil analizar un rival así sin pensar que por momentos vamos a sufrir en el partido. Tenemos una idea muy clara de cómo jugar, mañana lo haremos, pero el Madrid por momentos seguro que nos domina y habrá que sufrir. Pero nosotros no hemos perdido en ningún partido la identidad y espero que mañana pase lo mismo", señaló.

Tiene claro que los blancos son "favoritos" pero aseguró que el Girona llega al partido en un gran momento. "La gente está muy bien, mentalizados. Sabemos qué rival tenemos mañana y la gente está a un nivel Top de concentración, mentalidad y ganas de jugar. Será un partido muy difícil, pero llega en un momento muy bueno para nosotros".

Los árbitros

El entrenador del Girona también habló sobre el arbitraje. El Real Madrid se quejó por el que recibió en el derbi contra el Atlético mientras que Gil Marín soltó que los blancos intentaban adulterar la Liga presionando al colectivo arbitral.

“Están preparados para este ruido. Se genera mal rollo en la afición, la prensa y siento que eso puede llevar a que haya poca deportividad. Puede haber situaciones desagradables en sitios que no sean el terreno de juego. Pero los árbitros no van a estar condicionados y tengo la sensación que están preparados para cualquier tipo de ruido. No hemos de condicionales desde fuera, lo contrario, ayudarles desde dentro", comentó.

Y añadió. "No sé quién arbitra mañana".