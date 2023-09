Ancelotti: “Tenemos muchas opciones de ganar al Girona”

El italiano adelanta que Vinicius y Rudiger serán titulares, que Rodrygo podría descansar y que la lesión de Alaba “no es seria” “Mi preocupación es hacer las cosas lo mejor posible. Tenemos que ser más completos y equilibrados. Hay que defender bien y hacer daño”

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, dejó sentado el respeto con el que acuden a Girona, aunque asegura que tienen “muchas posibilidades de ganar” y que este partido no será como el que perdieron el año pasado en Montilivi en el que tenían “la Liga perdida”. Adelantó que Rudiger jugará, como Vinicius, y que la lesión de Alaba “no es seria”. No descartó cambiar algo el sistema ante los de Michel, y explicó que pide a los laterales jugar más adelantados en este comienzo de temporada.

“Llegamos a Girona en buena dinámica y estoy seguro de que lo vamos a hacer bien”, aseguraba el italiano, al que recordaron que ya perdieron en Montilivi el año pasado: “Cuando jugamos allí la Liga estaba acabada. Ahora no pasará aquello. Tenemos muchas opciones de ganar el partido”. Adelantó que Rudiger jugará y que la lesión de Alaba “no es nada serio” y que intentarán recuperarlo “el martes para Nápoles”. Preguntado si jugará Modric dio a entender que será suplente: “No adelanto la alineación”.

RODYGO Y VINICIUS

“Rodrygo no ha marcado los goles esperados, pero su aportación en trabajo ha sido buena. Ha jugado todos los partidos, incluidos con su selección. Puede ser que un descanso le pueda ayudar”, afirmaba, por lo que no se descarta que sea suplente ante el Girona. “Vinicius está muy bien, no sé si para 90 minutos, pero está totalmente recuperado”, subrayaba, y explicó por qué le abroncó en su vuelta ante Las Palmas: “Le dije que se cuidara, no quería que arriesgara y él quiso jugar a lo máximo con tres carreras a velocidad muy alta”.

“Mi preocupación es hacer las cosas lo mejor posible. Tenemos que ser más completos y equilibrados. Hay que defender bien y hacer daño”, dijo sobre los problemas que están teniendo tanto en defensa como en la finalización: “A los laterales les pedimos en esta primera parte de la temporada jugar más adelantados de lo normal. Con los dos delanteros por dentro, tienen que ayudar más en ataque para dar amplitud al campo, sobe todo sin el mejor jugador del mundo en la banda, Vinicius”. Intentó justificar por qué por ahí es por donde más daños les hacen: “No les hemos dado ayudas desde el centro campo, no hemos sido capaces de cubrir toda la amplitud del campo”.