Michel: "Nos ha faltado agresividad en ataque"

No andaba demasiado contento Míchel Sánchez con la derrota del Girona en Son Moix. Sabía que sería un duelo tremendamente "intenso e igualado", pero finalmente los detalles le dieron la victoria al cuadro de Aguirre. Mejoró el cuadro gerundense respecto al duelo de Copa, pero no fue suficiente.

Tras el duelo, el técnico vallecano indicó que "no me han gustado algunas imprecisiones. Nos ha faltado agresividad en ataque. Ha sido un partido complicado. Ha sido muy igualado y ellos han hecho un gol en jugada de estrategia y nosotros no las hemos materializado. Los pequeños detalles han marcado la diferencia. En línea generales ha sido muy intenso y muy igualado, como esperábamos. El detalle esta vez no ha caído a favor".

Sobre la mejora en la segunda mitad, Michel argumentó que "en la media parte hemos hablado de la agresividad. Creo que con la salida de portu nos hemos movido mejor para llegar al área rival. Ha habido situaciones para los dos lados".

Por último, sobre la idoneidad de ganar en Mallorca teniendo en cuenta que Marça y Athletic, sus dos perseguidores, se medían entre ellos, el preparador aseguró que "nosotros no hemos sumado que era lo más importante, pero claro que estaremos pendientes de ellos porque son rivales para estar en Champions".

"El Girona es un equipo difícil de controlar"

También habló Aguirre después del partido y el preparador mexicano fue en la línea de Michel. Habló de intensidad, de igualdad y, especialmente, de esa pizca de suerte que hizo que el Mallorca se llavara el triunfo: "Es un equipo dificil de controlar, aunque lo hicimos bien. Tuvimos la suerte del gol. La segunda parte fue un vendaval, no pudimos crear y nos sometieron. Aparte del trabajo colectivo, pues tuvimos esa fortuna que siempre va bien".

Respecto a si su equipo ya ha sellado prácticamente la permanencia, el 'vasco' precisó que "no estamos salvados. Fue un buen triunfo pero sin más".