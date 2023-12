Míchel: "El día a día es un espectáculo, el gran secreto del equipo"

El técnico del Girona reivindicó "la atmósfera de trabajo" y "el compromiso, la humildad" de sus jugadores Los de Motilivi juegan ante el Valencia en una nueva cita liguera

El entrenador del Girona, Míchel Sánchez, aseguró este viernes, en la rueda de prensa previa a la visita del Valencia, que "el día a día es un espectáculo" y señaló que "es el gran secreto de este equipo" y "la clave" para explicar el excelente momento del conjunto catalán, colíder de LaLiga EA Sports junto al Real Madrid.

El entrenador del conjunto rojiblanco reivindicó "la atmósfera de trabajo" y "el compromiso, la humildad" de sus jugadores, y reconoció que el Girona está "haciendo las cosas muy bien y el rendimiento es top".

Sin embargo, subrayó que aún "queda mucho" y que el equipo debe ir "partido a partido", empezando por el de este sábado contra el Valencia en Montilivi, que será "muy complicado".

En este sentido, Míchel explicó que su próximo rival es "un equipo muy joven, pero muy bueno en transición y en juego en profundidad".

"Sus delanteros y sus extremos tiran desmarques en profundidad continuamente y es un equipo muy, muy peligroso", añadió el entrenador del Girona, quien destacó sus transiciones y pronosticó un duelo "dinámico e intenso", por la juventud rival.

"También es un equipo que en defensa hace las cosas muy bien", observó antes de remarcar que "es el equipo que menos tiros recibe de LaLiga y sus rivales tienen problemas para llegar a su portería".

Míchel mantuvo la duda por lesión del delantero ucranio Artem Dovbyk, que ha realizado parte de los entrenamientos de esta semana con el grupo, "pero si no está al 100% no jugará, ni cinco minutos", adelantó. Y añadió que no piensa "en ninguna salida" ante el mercado de invierno. Dijo que ahora no le preocupa "nada".

"Si algún jugador no está contento o no quiere jugar en el Girona puede salir, pero ahora mismo ningún futbolista está fuera del equipo. Es verdad que algún jugador juega menos, pero todos están muy bien y hacen mejores a los compañeros", apuntó al respecto preparador madrileño.

También se pronunció sobre el futuro de Oriol Romeu y una hipotética vuelta a Montilivi en enero: "Es un gran jugador. Le echo de menos, pero es jugador del Barça y estoy seguro de que jugará en el Barça los próximos años".