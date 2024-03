Míchel: "Si alguien duda de este equipo no sabría qué decirle"

Míchel no está para nada preocupado. De hecho, está muy tranquilo. Entramos en la recta final, tan solo quedan diez partidos para que todo se acabe de decidir, pero el Girona "llega muy bien, preparado para hacer un gran final de temporada".

Este sábado afronta su primera final ante el Getafe de José Bordalás, decimosegundo clasificado en LaLiga EA Sports.

"Tenemos que continuar de la misma manera. Estamos por encima de Barça y Atlético, dos equipos que están en los cuartos de Champions tras derrotar a Nápoles e Inter, que no había perdido todavía en este 2024", sugería Míchel.

El equipo se ha cansado de batir récords esta temporada. Alcanzó su mayor puntuación histórica en la competición y, ante Osasuna, llegó a la cifra de 59 goles, superando, así, los 58 del año pasado. Es el segundo equipo más goleador de LaLiga, por delante del Barça (57) y a tan solo una diana de los de Ancelotti (60).

Y Míchel ha destacado la importancia de este hito. "El Madrid nos ha adelantado con un gol, con Vinicius, Bellingham, Joselu... Nos estamos comparando con los mejores equipos del mundo. Si alguien duda de este equipo no sabría qué decirle".

CONFIANZA CIEGA EN DOVBYK

"Me preocuparía si el equipo no tuviera ocasiones pero no es así", afirmaba Míchel tras ser preguntado por Dovbyk. Lo cierto es que el ucraniano lleva siete partidos sin 'mojar', ya que la última vez que vio portería fue ante el Sevilla en Montilivi, dónde además marcó un hat-trick.

Entrenamiento del Girona FC / EFE

"Artem sabe que lo importante es que el equipo llegue arriba (hasta 15 jugadores han visto portería)", explicaba. Y celebraba su gran rendimiento ante Osasuna, pese a no contribuir en forma de gol. "Con y sin balón, trabajó muy bien. Quedándose el balón y dando respiro al equipo", relataba.

DIEZ FINALES POR DELANTE

Getafe, Betis, Atlético de Madrid, Cádiz, UD Las Palmas, Barça, Alavés, Villareal, Valencia y Granada. Diez 'finales' para cumplir con el objetivo: jugar la Champions la próxima temporada.

"Tengo mucha seguridad, estamos entrenando muy bien.", declaraba el técnico. "Necesitamos nuestra mejor versión y ser nosotros mismos, y mi sensación es que el equipo estará cerca de jugar la Champions. Tenemos que estar seguros de nuestra idea y de nuestro juego".

ELOGIOS HACIA BORDALÁS

"Está ahí por méritos propios. El Getafe está hecho a su medida", decía Míchel sobre la figura del técnico del conjunto azulón.

José Bordalás durante el encuentro ante el Rayo Vallecano / EFE

"Es cierto que están encajando más, pero atacan mucho más. Es un equipo con mucha verticalidad, con la línea muy alta y que cierra los espacios por dentro".

Destacaba, además, que el Getafe es muy agresivo en la presión, y que el equipo estará obligado a ser muy preciso para superar esa presión.

"ESTAMOS EN ESTA LIGA, PERO NO PARA LUCHAR POR ELLA"

Míchel lo tiene claro. Sabe que el objetivo del equipo es disputar la Champions. "Ahora mismo solamente hay cinco equipos en la lucha, el sexto está a 19 puntos (Real Sociedad). Entre cinco equipos hay cuatro plazas y espero que una sea para nosotros".

El Girona viajará a Getafe con todos los efectivos disponibles a excepción de las bajas confirmadas de Borja García, Toni Villa, Artero y Yangel Herrera. Y con la duda de Viktor Tsygankov, que tuvo que abandonar el duelo ante Osasuna por unas molestias en la rodilla, y que no se entrenó con el equipo.