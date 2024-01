¿Qué le faltó al Girona en Mallorca?

109 días y 17 partidos después, el Girona de Míchel volvió a conocer la derrota. Y, de manera inesperada, ‘despertó’ de su particular sueño.

Un Girona irreconocible dejó escapar una oportunidad única: alcanzar sus primeras semifinales de Copa del Rey y volver a hacer historia esta temporada.

Una hazaña que le habría permitido soñar, por qué no, con levantar el título de la competición del KO. Consciente de que el Real Madrid había caído en octavos y el Barça acabaría sucumbiendo en San Mamés un par de horas después.

Pero como dice el dicho, “hoy estás arriba, y mañana puedes estar abajo”. Y tras dos partidos de máximo nivel ante Rayo y Sevilla, donde el equipo fue capaz de sentenciarlos en tan solo media hora, el Mallorca de Javier Aguirre sería el ‘verdugo’ del Girona de Míchel.

El Mallorca ejecutó su plan a la perfección y endosó tres goles al Girona en media hora / EFE

Y es que, el Girona jugó una de sus peores primeras partes en lo que llevamos de temporada, y fue duramente castigado por un Mallorca que salió con todo.

SIN PROFUNDIDAD

"Nos hemos equivocado. En la primera parte no fuimos capaces de generar profundidad y eso, contra un equipo muy fuerte en su casa como el Mallorca, nos hizo mucho daño", lamentaba Míchel tras el partido.

No hubo una salida limpia de balón, porque los futbolistas de zonas más adelantadas no daban esa continuidad a la jugada tan necesaria para el técnico madrileño. Y, en consecuencia, apenas hubo profundidad. El punta, en ese caso Stuani, no bajó tanto a recibir para descargar de primeras y dar claridad a la jugada. Y no se generaron tantos espacios a la espalda de la línea defensiva del conjunto bermellón.

NI RASTRO DE SAVINHO Y TSYGANKOV

Ni brasileño ni ucraniano dieron señales de vida en Son Moix. Y pese a que Savinho estuvo algo más conectado que su par, tampoco logró brillar como lo hizo en Montilivi frente al Sevilla. Aunque también toca reconocerle el mérito a los de Aguirre, que fueron capaces de cerrar muy bien los espacios entre líneas y 'secar' a un Savinho que siempre le gusta venirse hacia dentro.

El Mallorca hizo un gran trabajo defensivo y logró 'secar' a Savinho / EFE

El Mallorca plantó un bloque estrecho para dificultar las recepciones por dentro y jugadores de banda contuvieron a la perfección a Savinho y Tsygankov. Míchel, de hecho, habló del abuso de los pases entre líneas: “Buscamos demasiados pases entre líneas, cuando hay que tener más tranquilidad ante un rival que fue mejor que nosotros”.

Y las estadísticas revelan que además de Stuani (11), Savinho (16) y Tsygankov (26) fueron los jugadores de campo que menos balón tocaron.

EL TALÓN DE AQUILES DEL GIRONA

La primera parte del Mallorca fue inmejorable. Y es que además de salir 'enchufados' y con una intensidad mucho mayor a la del Girona, consiguieron dar en el 'talón de Aquiles' del conjunto de Míchel: enviar balones a la espalda de la última línea. Buscaron los duelos con Antal, que debutaba como titular, y lograron hacer daño a su espalda, y a la de toda la línea defensiva.

REAL MALLORCA - GIRONA / EFE

DOSIS DE OPTIMISMO

Sin embargo, no todo fueron malas noticias en Son Moix. En la segunda parte hubo ciertas 'pinceladas' del Girona que tanto ilusiona, ya que se hizo amo y señor de la posesión y lo intentó hasta el final por medio de Stuani y Savinho, pero no pudo ser.

Aleix Garcia volvió a la titularidad, y fue el jugador con más recuperaciones (7). Y el regreso de Eric Garcia está a la vuelta de la esquina.

Y cómo es la vida que, curiosamente, al Girona le quedan 17 finales por delante para poder soñar en grande y seguir haciendo historia esta temporada.