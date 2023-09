Eric Garcia se reivindica en Girona

El central cedido por el Barça anotó un gol clave en la visita del Girona a Villarreal Empezó el duelo con ciertas dudas, pero Eric Garcia creció durante el encuentro y acabó siendo decisivo

Llegaba Eric Garcia a Girona con la voluntad de sumar los minutos que Xavi Hernández no le podía prometer... Y la apuesta no ha podido ser más ganadora. Le costó algún partido entrar, pero a la que Michel le ha dado la alternativa el de Martorell no la ha desperdiciado. Su salida aseada de balón, su capacidad de anticipación y su colocación han convencido al técnico madrileño, que le ha dado la titularidad en los últimos partido.

Ante el Villarreal, el central cedido por el FC Barcelona inició el encuentro con alguna que otra duda que precipitó acciones de peligro del conjunto 'groguet', pero pronto le cogió el ritmo al partido al mismo ritmo que el Girona creció. Se hizo fuerte en las coberturas y fue clave en salida de balón, como casi siempre que está sobre el verde. Junto a David López está formando una gran dupla de centrales.

Además, redondeó su actuación con un tanto de cabeza que valía oro: el Girona culminaba su remontada y, de paso, se hacía con el liderato de la Liga Santander. Eric se zafó de su par y no falló ante Jörgensen picando bien el esférico. Su primer tanto con la camiseta rojiblanca. Un tanto que le irá más que bien para seguir sumando confianza.

El buen rendimiento del de Martorell confirma que la cesión al Girona ha sido una gran decisión. Michel le podía hacer crecer, podía tener un estilo de juego semejante al del Barça y, además, podía tener mucho protagonismo. Así ha sido y en Girona y Barcelona se celebra.