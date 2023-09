El arte del Girona aterriza en Villarreal para alargar la fiesta

Los de Míchel confían en mantener el estado de gracia y seguir siendo el equipo de moda en la complicada visita a la Cerámica Bernardo es baja por lesión y Arnau y Miguel Gutiérrez podrían volver al once; los exrojiblancos Álex Baena y Ramon Terrats serán titulares

Silencio: actúa el Girona. La gira de los chicos de Michel se detiene este miércoles en Villarreal, donde el Girona tiene el reto de volver a poner en escena su arte fubolístico y continuar invicto en la Liga. Hacerlo supondría alargar un sueño que lleva ya seis jornadas que dura y del que no quiere despertar. De rebote, quién sabe también si el asalto al liderato.

Las actuaciones en Granada y, sobre todo, el pasado sábado contra el Mallorca, han generado una riada de elogios y admiraciones de todo un panorama futbolístico que espera con candeletas el partido de este miércoles en el escenario de La Cerámica como aquel que va al cine o al teatro. La duda es hasta dónde será capaz de alargar el show el Girona.

Este miércoles en Villarreal, el examen es de nivel, y repetir otra exhibición parece complicado. No imposible pero sí hay que tener los pies en el suelo y ser conscientes de la dificultad, y el mérito, que tiene lo que ha hecho el Girona hasta ahora. Tocará sufrir, decía Michel. Seguro.

La relajación, una amenaza

Todo son alegrías en Montilivi y eso genera recelo en Míchel y en la cúpula deportiva del club. El técnico recordaba que tiene la sensación de que desde fuera parece muy fácil lo que están haciendo y que no es así. No le falta razón viendo cómo alguien puede pensar que el Girona este miércoles ganará en el campo del Villarreal sin bajar del autobús. ¿Qué puede ganar? Oh, por supuesto. ¿Qué será fácil? No debería serlo.

Los rojiblancos han demostrado que, a su mejor nivel, son capaces de competir y ganar a cualquier rival y ofrecer un nivel excelso. Ahora bien, a la mínima que bajaron el pistón, las fuerzas se igualaron. Basta con ver la segunda parte de Granada o cómo el Mallorca le hizo dos goles en cinco minutos en el tramo final del otro día. Es decir, que nadie se confunda. Este miércoles, delante el Girona tendrá un rival que compite en la Europa League con jugadores internacionales de un nivel altísimo y , por tanto, la dificultad será máxima.

La visita del sábado del Madrid a Montilivi podría invitar a hacer rotaciones y tener la cabeza en otro sitio. Míchel piensa si dosificar a alguno de sus hombres para encarar mejor los dos partidos, pero en ningún caso, prioriza uno por delante del otro. "Ya tendremos tiempo de pensar en el Madrid", decía el martes. El madrileño ponía en alerta a todo el mundo de la gran dificultad del partido ante un Villarreal que, con el relevo de Pacheta por el destituido Quique Setién, parece que empieza a carburar.

Baena y Terrats, viejos conocidos

En este sentido, el nuevo entrenador amarillo calentaba el partido de este miércoles dando el papel de favorito al Girona. "Es un reto ser el primer equipo que gana el Girona", decía. Pacheta podrá contar finalmente con Álex Baena. El exjugador del Girona ha llegado a la internacionalidad absoluta esta temporada y es, para Míchel, un hombre "diferencial" en la categoría. Pese a acabar con molestias el domingo en Vallecas, el andaluz jugará.

También lo hará Ramon Terrats, traspasado este verano al conjunto de la Plana por 2,5 millones de euros. Por el contrario, son bajas Coquelin, Cuenca, Gerard Moreno y Denis Suárez, lesionados, y Alberto Moreno, sancionado.

Rotaciones en el Girona

El Girona viajó este martes hacia la Plana sin Bernardo Espinosa que, con una lesión en el sóleo, estará quince días fuera de combate. Tampoco estará aún Borja García, que está en la recta final de la recuperación, ni los jóvenes Artero, Roca y Jastin Garcia, lesionados.

Uno de los cambios que podría hacer Míchel es la entrada de Arnau Martínez. El de Premià ha dejado atrás los problemas en el tobillo y podría volver al once. Miguel Gutiérrez, suplente el pasado sábado, también se perfila como titular. Habrá que ver si el técnico retoca mucho más al equipo o hace confianza a los jugadores que maravillaron a todos contra el Mallorca.

Alineaciones probables

Villarreal: Jorgensen; Foyth, Albiol, Gabbia, Pedraza; Parejo, Terrats, Yeremi Pino, Baena, Manu Trigueros; Sorloth.

Girona: Gazzaniga; Arnau, Èric García, Blind, Miguel Gutiérrez, Aleix García, David López; Tsygankov, Iván Martín, Savinho; Dovbyk.