El derbi causa furor en Girona: Sold-out en Montilivi

Montilivi ha colgado este lunes el cartel de 'todo vendido' para el duelo de este sábado El Girona instalará una Fan Zone dos horas antes del inicio del partido

El Girona ha regresado a los entrenamientos después de disfrutar de tres días descanso aprovechando la parada de la competición por los partidos de selecciones. En el horizonte, el derbi del sábado (14:00h.) contra el Espanyol en Montilivi en el que los de Míchel se jugarán el derecho a seguir caminando tranquilamente hacia la permanencia. Para el partido, se espera un ambiente de lujo en el estadio, pues ya no quedan entradas a la venta.

El club colgó ayer el cartel de ‘todo vendido’ y, a partir de ahora, las únicas localidades disponibles serán las que los abonados puedan liberar. En este sentido, el Girona espera que el partido sea una ‘fiesta’ y que los asistentes disfruten de una manera cívica y respetuosa.

Eso sí, previendo que pueda haber aficionados visitantes fuera del sector habilitado específicamente, el club recuerda que “tal y como indican las normas para acceder al estadio, tener actitud de aficionado visitante en zona local puede suponer la expulsión del estadio”.

Para amenizar los instantes previos, el Girona instalará una Fan Zone en el parking del Gol Norte dos horas antes. Quien lo desee, podrá comer y hacer tiempo con una paellada popular. Además, también habrá actividades para los más pequeños y música en directo.

Tres ausencias

La semana de trabajo no será sencilla para el técnico, que no podrá trabajar con Arnau Martínez ni Rodrigo Riquelme hasta el miércoles, mientras que Santi Bueno, que juega en Corea del Sur, no se entrenará hasta el jueves con el equipo.

Para mañana, se espera que Tsygankov, que ha llegado esta tarde, se reincorpore al trabajo después de jugar el domingo en Londres. Por su parte, el Espanyol también está pendiente del retorno de Joselu Mato, que juega mañana con España en Escocia, mientras que Braithwaite y Montes vuelven mañana al trabajo con el equipo después de jugar dos partidos con Dinamarca y México.