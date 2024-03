Aleix García: "Nos tomamos el partido en Getafe como una final"

Aleix García describió el partido de este sábado en Getafe como "una final", dado que el domingo el Atlético de Madrid y el Barça se enfrentarán en un duelo directo por la lucha hacia las plazas de Champions. El centrocampista del Girona dejó sus impresiones en el marco de la 22ª edición del torneo de fútbol base MICFootball, del que es uno de los 'padrinos'.

"Aún quedan muchos puntos por jugar. Ganar en Getafe no nos daría la plaza de Champions, pero nos tomamos el partido como una final porque hay un enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y el Barça. El Athletic Club también tiene una jornada complicada. Queremos tomarnos cada partido como una final y sacar los tres puntos, sabiendo que todavía queda mucha liga", puntualizó Aleix.

Sobre el próximo rival de los de Míchel, Aleix comentó que “el Getafe tiene su juego, que le funciona”: “Lo está haciendo bien esta temporada. Nos esperamos un partido con muchos duelos, pero hemos demostrado durante la temporada, exceptuando las últimas tres derrotas fuera, que podemos hacer buenos partidos lejos de Montilivi. Nos vemos capaces de ganar en Getafe", apuntó.

TONI VILLA, EN LA RECTA FINAL

El extremo, lesionado desde hace casi un año en el ligamento de la rodilla derecha, ve la luz. Al respecto habló también para los medios oficiales del club: "El tiempo me da igual. Lo importante es recuperarme bien. Volver a ser el futbolista que era antes. Ese es el objetivo. Es una situación rara porque los primeros días todo es muy nuevo", apuntó, agregando que se acerca su vuelta: "El momento en el que veo que lo más difícil ha pasado y estoy más cerca de volver es ahora. Empiezas a hacer actividades con el grupo, corres, ves que llegas a los datos de antes de la lesión. Tienes molestias pero no revisten gravedad. Me siento muy cerca de recuperarme".