Lo último que ha dicho AuronPlay sobre Gerard Piqué (y que no le gustará)

"Piqué a veces es como un niño de 12 años", asegura el streamer Además, añade que "todo esto que hace Piqué mañana lo hace Rubius y tiene 15 hilos en Twitter"

AuronPlay y Gerard Piqué podrían ser perfectamente un matrimonio, porque no es la primera vez que ambos streamers se dirigen el uno al otro. En esta ocasión, le ha tocado al primero reaccionar a las últimas acciones que ha realizado el que fuera futbolista del F.C. Barcelona. Quien conozca a AuronPlay, sabe perfectamente que le encanta ser claro y directo, y ha aprovechado sus redes sociales para hablar largo y tendido sobre toda la polémica que rodea a la nueva canción de Shakira.

Hace unos días, el streamer aseguró que tiene la certeza de que la letra del tema de Shakira y Bizarrap y todo lo que se ha armado alrededor de ella "pone cachondo" a Gerard Piqué. El aludido ha respondido con indirectas en varios streamings de la King's League, y ahora AuronPlay ha decidido cerrar el asunto con nuevos ataques hacia el ex marido de la cantante colombiana:

"Yo no estoy en la King's League, por lo que no tengo que decirle: 'padreando, ¡Grande Piqué! ¡Qué grande, basadísimo!'. A ver, si eres un niño eres un niño, no pasa nada. ¿Padre por llevar un Twingo? Madre mía, porque eso es lo que haría un niño de 10 años".

Y fue más allá, porque admitió que si esta polémica la hubiera protagonizado otra persona, las reacciones habrían sido bien diferentes: "todo esto que hace Piqué mañana lo hace Rubius y tiene 15 hilos en Twitter. Pero, claro, esto es internet: se cancela a quien se apetece. Ya no es lo que hagas; es quién lo haga. Hemos llegado a ese punto. Mira, que a mi no me cae mal, de verdad, pero Piqué a veces es como un niño de 12 años".