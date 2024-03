El último ataque de Shakira contra Piqué que ni tú te esperabas

A pesar de que las aguas parecían calmadas, Shakira ha vuelto al ataque contra Gerard Piqué en su última visita al programa de Jimmy Fallon con motivo del lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, 'Las mujeres ya no lloran'.

En una entrevista en la que la colombiana ha hablado largo y tendido sobre este trabajo, también ha encontrado un hueco para lanzar un dardo envenenado contra el que fuese su pareja durante tantos años.

"Ha sido muy difícil poner todo lo que sentía en un álbum y darle forma, porque no tenía tiempo, era lo que tenía tener marido. Ahora ya no lo tengo. El marido me arrastraba, no me dejaba. Ahora soy libre, ahora puedo trabajar de verdad", ha dicho sin pelos en la lengua una Shakira que ha aprovechado el proceso de gestación de su disco para atacar de forma indirecta a Gerard Piqué.

¿Y por qué el disco que acaba de publicar en el mercado se titula "Las mujeres ya no lloran"? También ha respondido a esta cuestión: "ahora les toca llorar a los hombres. Nosotras lo hemos estado haciendo demasiado tiempo. Enviaban siempre a llorar a las mujeres por el simple hecho de serlo".

Una entrevista con Jimmy Fallon en la que hemos conocido a una Shakira empoderada que no ha hecho más que despertar: "siempre nos han dicho que tenemos que controlar nuestros sentimientos delante de la gente y delante de nuestros hijos. Nadie te tiene que decir cómo actuar".