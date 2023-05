Un soltero de 'First Dates' explica cómo Alejandro Sanz le partió un diente

Este viernes han tenido una cita Roberto y Noelia El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este viernes el programa ha juntado a Noelia (31 años) y Roberto (36). Al ver al soltero, Carlos Sobera le ha comentado "¡Que jovencito!", y él, con 36 años ha explicado que siempre le ponen menos edad: "Me echan mucho menos (…) 26, 27 o 28". Aun así, se ha sorprendido al saber que su cita cree que tiene 38: "Es la primera muchacha que me ha echado más de lo que tengo".

Hablando con el presentador, el gaditano le ha explicado que no había tenido novia en un año porque tenía los brackets "y la paleta rota, que, por cierto, me la partió Alejandro Sanz". Carlos Sobera ha alucinado y ha querido saber la historia. "Salió de Rey Mago en Carnavales ahí en Cádiz y me tiró un caramelazo (…) Eso era un proyectil. Me pegó un caramelazo y toda la paleta rota", ha comentado Roberto.

Al conocerse los solteros, han tenido impresiones distintas. A él le ha gustado, ha comentado que es lo que "busca", mientras que ella ha explicado que le gustan morenos: "Físicamente no me gusta", ha asegurado.

Noelia ha explicado que busca un chico con "cierta estabilidad económica, que tenga su independencia económica, que quiera tener familia en un futuro y que quiera compromiso". Al conocer que Roberto está ahora en el paro y que es como "fijo discontinuo", ha dejado claro que no quiere eso en su vida: "Yo un novio con un contrato fijo discontinuo no lo quiero".

En la decisión final, Roberto ha comentado que le gustaría tener una segunda cita con Noelia porque le ha gustado y quiere seguir conociéndola. Ella ha explicado que no le gustaría, ya que no ha sentido esa conexión que necesita para establecer una relación amorosa.