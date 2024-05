Tsitsipas confirma su reconciliación con Badosa: "Siento que ella es mi persona"

Hace casi tres semanas, Paula Badosa anunció a través de Instagram que su historia de amor con Stefano Tsitsipas había terminado, tras menos de un año juntos.

La catalana, que ocupa el número 140 del ranking WTA, concedió unas declaraciones a 'Tennis.com' en las que aseguró que no hay ningún tipo de problema entre ellos: "Tenemos una gran relación entre nosotros, es una magnífica persona y le deseo lo mejor (...) Estás con la persona adecuada, pero en un momento equivocado. Cada uno tiene su propia carrera, sus problemas con los que lidiar".

Ahora, Tsitsipas ha concedido unas declaraciones a SDNA en las que ha anunciado que se han reconciliado: "Estamos juntos. Explicaré por qué algunas personas inventan historias diferentes sobre nosotros. No es que me importe, pero creo que la gente no debería tomárselo así. Paula no hizo nada malo, ni yo hice nada malo".

El tenista griego ha explicado que no estaba pasando un buen momento: "Me pareció una montaña compaginar estas dos (vida personal y profesional) y tomé la decisión de tomarme un descanso (...) Después de dos o tres semanas me di cuenta de que ella es una persona que me ha apoyado mucho y cuando intentó hablarme sobre conocernos sentí lo intenso que es el amor que nos tenemos".

Tsitsipas ha asegurado que ha sido "difícil" para ellos estar separados, y que está seguro de su amor por Badosa: "Me di cuenta de que esta relación que tengo con Paula es completamente diferente a cualquier otra relación que haya tenido en el pasado, siento que ella es mi persona y nos entendemos. Y eso le da más valor a todo lo que hago y la quiero a mi lado tantas veces como sea posible (...) Entonces sí, nos hemos reconectado y estamos en un buen momento".