El truco de Jordi Cruz para estar en forma a sus 45 años

Deporte y dieta equilibrada, los secretos del conocido cocinero

Gracias a MasterChef y MasterChef Celebrity, la fama de Jordi Cruz ha ido creciendo a medida que las ediciones se emitían en RTVE. El formato culinario presentado por Eva González cuenta con Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo Nágera como miembros del jurado, un jurado que no deja pasar ni una y que valora de forma muy crítica los platos que le presentan programa tras programa.

Sin embargo, es Jordi Cruz el que más comentarios acapara, tanto positivos como negativos, habiendo algunos incluso relacionados con su físico: a sus 45 años, el chef se encuentra en un estado de forma envidiable. De este tema ha hablado el catalán en el último número de Men's Health España, aclarando que tanto el deporte como la alimentación sana y equilibrada son sus claves: "eso sí, durante el fin de semana me tomo la licencia de comer algún pastelito".

El secreto del cocinero es muy simple: ir conociendo su cuerpo y descubrir qué le sienta bien y qué no: "me ha llevado a dejar de ser el Jordi fofo para ser el de después, ese que ha aprendido los hábitos, que sabe comer y se cuida. En el restaurante vemos mucha comida y no comemos, y cuando llegamos a casa es cuando nos ponemos hasta las orejas".

En cuanto al ejercicio, tiene claro que todos tenemos tiempo de hacer un poco de deporte, ya sea en casa, en el trabajo o en un hotel: "me preocupo por dedicarme esa horita". En su caso, combina ejercicios de musculación con otros más aeróbicos.