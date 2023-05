Jordi Cruz tras una fuerte discusión con un aspirante de 'MasterChef 11' : "Es la primera vez en 11 años..."

El pasado lunes se vivió un momento muy tenso entre Jorge Juan y el chef del ABaC Una broma del cocinero catalán, acabó con los dos enfadados

'Masterchef' es un programa de televisión gastronómico que busca al mejor cocinero amateur. Este concurso se ha producido en más de cuarenta países. En España se estrenó en 2013, y actualmente están emitiendo la undécima edición. El jurado está compuesto por: Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera.

En el programa 17 de 'MasterChef' se vivió mucha tensión después de que el aspirante Jorge Juan, y el juez Jordi Cruz tuviesen un enfrentamiento. Una broma del cocinero catalán acabó en un disgusto para ambos.

El chef del ABaC le preguntó al bombero cuáles eran sus proyectos en el futuro, una vez acabe el concurso. El albaceteño le comentó que quiere montar un bar de tapas, a lo que Jordi Cruz le cuestionó: "¿Qué te interesa más: la parte tapas o la parte copas?". El aspirante, sin dudarlo, aseguró que "la parte tapas" es lo que más le importa.

Enseguida, Jorge Juan se sintió atacado por las palabras, y señaló que el chef estaba mintiendo: "Estás desde ayer... estás mintiendo. Cuando me dijiste lo de las botellas de vino en el avión, no me viste, es mentira y lo sabes". Además, añadió que estaba bastante mosqueado: "Estoy ya quemado. Estoy un poco aburrido de tanta tontería (…) Lo siento, pero me estás cargando todo lo de la bebida".

Las acusaciones no sentaron bien a Jordi Cruz, y no dudó en hacérselo saber: "Hasta ahora creía que teníamos sentido del humor tú y yo. Te hice una broma y no lo pillaste". El chef, aun más molesto siguió contestando al aspirante: "Es la primera vez en once años que un aspirante me llama mentiroso a la cara (…) Tú y yo las bromas, las hemos acabado. No te voy a hacer ni media más".

Jorge Juan quiso defender su actitud y explicó que ya no sabía si era una broma o no: "Uno no sabe si son bromas ya o no. Y fiestas nos las corremos todos, que parece que tenga yo la culpa de todo".

Hasta el final del programa, el albaceteño se mostró triste y molesto. El chef subió a la galería para firmar las paces: "Si tú quieres abrir un bar, tómatelo en serio, porque como me lo has contado no me ha parecido". El aspirante no dudó en zanjar la discusión: "Te pido perdón, de verdad, de corazón, te lo juro. Gracias por tus palabras".