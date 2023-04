El nuevo programa de aventuras del mítico Jordi Cruz

El famoso presentador de ‘Art Attack’ inicia un nuevo proyecto con algunos creadores de contenido El nuevo formato llamado YOLO, es el acrónimo de "You Only Live Once" (solo se vive una vez)

Gamestry presenta Yolo Race, un nuevo formato de entretenimiento que busca combinar los concursos televisivos con las redes sociales. YOLO, acrónimo de "You Only Live Once" (solo se vive una vez) busca reflejar la personalidad del divertido programa de aventuras.

El mítico presentador de 'Art Attack' , Jordi Cruz, es el encargado de encabezar este nuevo programa diseñado para ser disfrutado a través de diversos canales. Los concursantes que participarán provienen de TikTok y sus cuentas y nombres son los siguientes: Inma : _inmagic, con 12,8M de seguidores.

Durante Yolo Race, el grupo de creadores de contenido se enfrentará a una serie de divertidas pruebas en la península de Yucatán, en México. El primer capítulo de la Yolo Race ya se puede ver a través del perfil del programa en TikTok, @yolo.race.

Álex Orozco, jefe de contenidos de Gamestry define así el proyecto: “Yolo Race es un formato diferente en todos los sentidos. La audiencia va a alucinar con cada nuevo capítulo en TikTok y podrán vivirlos tantas veces como quieran desde los puntos de vista de sus concursantes favoritos”. La primera temporada llega dentro de muy poco y promete ser ambiciosa y entretenida.