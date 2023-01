Estas son las normas más extrañas que McDonalds pone a sus trabajadores

Ahora bien, buena parte de estas normas excéntricas se producen en los Estados Unidos Por ello, no es algo que ocurra en nuestro país

En Estados Unidos, McDonald's es una auténtica eminencia de la comida rápida. Aunque no es la más exitosa de todas ellas, sí que es la que más proyección internacional ha tenido en todo el mundo. Esto ha hecho que cuente con un aura especial frente a otras empresas de comida rápida que también han ido exportándose desde la primera potencia mundial.

Como no podía ser de otra forma, la empresa tiene una serie de excéntricas normativas que chocan bastante con lo que uno se encuentra habitualmente. En consecuencia, la empresa tiene prohibidos los pantalones vaqueros con agujeros en aquellas tiendas en las que no hay uniforme. También se exige que los trabajadores no hablen mucho mientras están trabajando y que sean extremadamente amables aunque el cliente les trate muy mal.

En Estados Unidos, los camareros no suelen tener sueldo sino que viven de las propinas de los consumidores. No ocurre en McDonald's, donde los trabajadores de la empresa sí que tienen un sueldo. Es por este motivo por el que los empleados tienen prohibido quedarse con las propinas, que pertenecen también a la empresa. Algo muy raro, ya que aquí en España aunque los camareros tienen sueldo, se reparten las propinas.