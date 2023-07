¡Shakira sigue a Ibai en TikTok! La reacción de Gerard Piqué no tiene precio...

Shakira sigue a menos de 70 personas, y una de ellas es Ibai Llanos

Sabemos por las noticias que nos llegan que la relación entre Gerard Piqué y Shakira es nefasta. Ni siquiera por el bienestar de sus dos hijos, Sasha y Milan, los padres se ponen de acuerdo con todo lo relativo a la separación y al régimen de visitas. Menos mal que ya firmaron un principio de acuerdo que deben cumplir ambas partes. Ahora bien, lo que acaba de ocurrir sorprende a propios y extraños...

"¿Lo de que Shakira me haya seguido en TikTok qué sentido tiene?", anunció Ibai Llanos al mismo tiempo que se preguntaba la razón detrás de este extraño movimiento. Como en el plató se encontraba Gerard Piqué, pudimos ser testigos de su reacción: "¿os dáis cuenta tíos? Luego decís que ritmo, ritmo...", sentencia el ex futbolista del F.C. Barcelona, quejándose de que no tiene nada que ver con el tema del que estaban hablando.

Pero la reacción no se quedó aquí, porque al comprobar que sus compañeros estaban riéndose de esta anécdota, el que fuera jugador de fútbol profesional gritó visiblemente cabreado: "venga, check... Es que claro... ¡No tiene nada que ver! Es de meterte una bronca de manual, no tiene nada que ver las sanciones con el tema que has sacado".

Eso sí, Piqué no nombró en ningún momento a Shakira, la madre de sus dos hijos. Solo aludió a ella con la expresión "el tema que has sacado...". ¿Será este el final de la amistad entre Gerard e Ibai?