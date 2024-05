¿Se está separando Jennifer Lopez de Ben Affleck? ¿O es todo un bulo?

La prensa norteamericana ha vuelto a liarla. Una vez más, ha publicado rumores acerca de una crisis entre Jennifer Lopez y Ben Affleck que ninguno de los dos ha desmentido. Al menos hasta el momento.

Y es que Jennifer Lopez se encuentra en México promocionando su nueva película para Netflix, Atlas, un blockbuster de 100 millones de dólares que ella mismo protagoniza. Y ha sido allí donde ha sido preguntada sobre esta presunta separación de la que hablan medios estadounidenses. Y atentos a su respuesta.

"Está bien, no vamos a responder eso. Muchas gracias a todos", dijeron algunos miembros del equipo organizador de la rueda de prensa al escuchar la temida pregunta. Sin embargo, Jennifer Lopez no se ha quedado callada y ha respondido de forma tajante: "tú lo sabes mejor que yo", a lo que un compañero de la intérprete ha dicho: "no vengáis aquí con esa energía, por favor".

Tras esta pregunta incómoda para la intérprete, la rueda de prensa ha finalizado, dejando más dudas que aclaraciones. Y es que algunos medios siguen diciendo que Jennifer López, con esta respuesta y una sonrisa tímida, estaba confirmando la presunta separación. Otros, en cambio, no lo tienen claro.

Tatián Arús, colaboradora de Aruser@s, ha explicado que las palabras de Jennifer Lopez son muy ambiguas: "Si lo desmiente, no pasa nada, pero no ha querido", ha puntualizado Alfonso Arús.