Sebastián Yatra se sincera y desvela la posible razón de su ruptura con Aitana y Tini: "Ganas de ser infiel"

Sebastián Yatra es uno de los artistas más reconocidos tanto a nivel nacional como internacional. Ahora, el colombiano se ha abierto plenamente en el podcast de Vicky Martín Berrocal 'A solas con', y ha sorprendido a muchos.

El cantante ha explicado que solamente ha estado enamorado de Tini y de Aitana, y que siempre ha sido fiel. Sin embargo, ha desvelado que le cuesta mantener el compromiso y que nunca ha estado más de un año con la misma persona: "Si yo tuviese una relación de mucho más tiempo no sé cómo lo puedo aguantar porque me darían ganas de ser infiel. Aunque esté enamorado de alguien me darían ganas de estar con alguien más".

El artista ha comentado que cuando tiene pareja, intenta evitar situaciones en las que le pueda gustar otra persona: "Manejar esa dualidad de te quiero, pero igual estoy de viaje y quiero tener esa libertad de que pase algo (...) Uno se mete en una relación y te empiezas a limitar muchísimo. Dices: 'No salgo de fiesta, porque si salgo de fiesta eso significa que me va a gustar alguien, voy a querer hacer algo, pero me voy a aguantar y no lo voy a hacer'".

Yatra ha revelado que no descarta tener una relación abierta en un futuro: "Con el tipo de vida que tengo, pienso de una manera más abierta y no veo descabellado tener en algún momento de mi vida una relación más abierta a lo que estamos acostumbrados de nuestros padres, donde también había mucha hipocresía, porque la infidelidad no es una cosa del siglo XXI".

El artista colombiano ha afirmado que para él el sexo y el amor van por separado: "El sexo va en un cajón y están como dentro del mismo estante, pero hay un cajón que es el sexo y otro cajón es el amor”.

Además, Sebastián Yatra ha desvelado que si en algún momento tiene una relación con un hombre, lo viviría "abiertamente y relajado".