Anabel Pantoja sufre un robo: "Me deja sin documentación y sin móvil"

Anabel Pantoja se encuentra disfrutando de unas vacaciones románticas con su actual pareja David Rodríguez en una capital europea muy reconocida por el encanto de sus calles y la comida excelente que podemos encontrar en sus restaurantes.

Es en uno de estos restaurantes donde sucede el robo. "He vivido todo esto como si estuviera viendo una serie de 'Ángel y demonio' o 'El código Da Vinci'".

La sobrina de Isabel Pantoja ha relatado a través de Instagram a sus seguidores como, estando en un bar muy conocido de Roma, un ladrón le arrebató el bolso de la mesa.

"He sido víctima de un robo. Por desgracia, nunca me había pasado. Había colgado mi bolso donde íbamos a comer y por encima la gabardina y la bufanda. Jamás había pensado que me iban a robar el bolso..." estas fueron sus primeras palabras a través de stories.

Añade que "el camarero vio al ladrón y salió corriendo. El ladrón reconoció el robo y me pidió perdón y le dije que no." Sobre la vestimenta y actitud del maleante Anabel ha dicho que "estaba fumando y llevaba unas zapatillas de Armani".

La excolaboradora de Sálvame comenta que si el ladrón le hubiera pedido dinero se lo hubiera dado ya que lo importante del bolso se encontraba en la documentación y el móvil.

A través de sus redes sociales también ha querido insistir en la importancia de denunciar. "Sucede cada cinco minutos en muchas ciudades, pero si no denuncias... Seguirá así siempre y lo sufriremos los turistas (...) Te piensas que nunca te va a pasar hasta que te pasa. Me hubiera quedado sin móvil y sin documentación para salir por culpa de un delincuente", sentencia.