Púrpura trombocitopénica idiopática: esta es la enfermedad que padece Julia Roberts desde hace años

Julia Roberts se ha convertido en una de las caras visibles de esta enfermedad Se trata de una dolencia que no es mortal ni excesivamente peligrosa

Para los fanáticos de la emblemática actriz no es ningún secreto que Julia Roberts padezca púrpura trombocitopénica idiopática, una enfermedad rara y bastante desconocida que afecta de manera autoinmune al torrente sanguíneo. No es una enfermedad especialmente preocupante, ya que el PTI no suele ser mortal, pero sí que hay que tener cuidado con los golpes ¿por qué?.

La enfermedad afecta a la coagulación de la sangre ya que los anticuerpos confunden a las plaquetas con enemigos, motivo por el que los atacan y eliminan. Las plaquetas del torrente sanguíneo son las principales encargadas de la coagulación, por lo que resulta es mucho más fácil que aparezcan hematomas entre otras cuestiones. Las mujeres muestran periodos con secreciones de sangre mucho más elevadas, mientras que a los niños les resulta mucho más difícil detener las hemorragias nasales que aparecen periódicamente cuando somos todavía infantes.

Detectar esta enfermedad es realmente fácil ya que los enfermos de la misma muestran un nivel de plaquetas anómalo en los análisis de sangre. De esta manera, es algo que tiene fácil solución